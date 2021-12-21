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Стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС

Общество
21 декабря 22:38
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Среди личных вызовов, украинцев больше всего беспокоит повышение тарифов и цен, а также последствия вакцинации от COVID-19
Стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС

Центр анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) в Украине обнародовал результаты опроса, который показывает, что большинство населения поддерживает вступление Украины в НАТО, а также Европейского союза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра 21 декабря.

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Сколько украинцев видят Украину в НАТО и ЕС

По словам регионального директора МРИ в Евразийском регионе Стивена Никса, украинцы продолжают поддерживать членство в НАТО и ЕС даже несмотря на российскую агрессию.

"Даже перед лицом российской военной агрессии украинцы продолжают поддерживать членство в НАТО и ЕС, присоединение Украины к сообществу развитых демократий поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз", – рассказал Стивен Никс.

Так, поддержка вступления Украины в НАТО составляет 54 %.

Также в исследовании говорится о том, что вступление Украины в международный экономический союз поддерживают 58 % украинцев, 21 % – за Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Среди личных вызовов, украинцев больше всего беспокоят экономические вопросы, которые влияют на их благосостояние. А именно – инфляция и повышение тарифов, как отметили 49 % и 45 % украинцев соответственно.

"Рост цен на товары вместе с увеличением счетов за отопление ощущается в домохозяйствах по всей Украине. Экономика не сможет пойти вверх, пока не замедлится инфляция и не упадут цены на энергоносители", – отмечают в исследовании.

Кроме того, опрос также показал, что значительная часть украинцев обеспокоена последствиями вакцинации от COVID-19. 38 % украинцев не желают проходить вакцинацию. Среди них 31 % боится побочных эффектов, а 24 % не верит в эффективность вакцины.

"Нежелание вакцинироваться остается проблемой в Украине, – сказал г-н Никс. – Необходимо больше работать с населением, чтобы убедить его в безопасности и эффективности вакцинации".

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) в Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, в период с 6 по 15 ноября 2021 года, путем личных интервью по месту жительства респондентов. Общий объем выборки составляет 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.

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Автор публикации
Виктория Денисюк
В 2018 году поступила в НПУ имени М. П. Драгоманова на специальность «Журналистика». До этого писала тексты в школьную и районную газеты, ведь была убеждена, что журналистская деятельность – одна из самых интересных профессий. Сейчас я работаю с командой профессионалов Новини.LIVE. Пишу об актуальных событиях Украины и мира.
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