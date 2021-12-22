Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненное для обвиняемых по делу о сбитом самолете MH17

Четырем подозреваемым по делу о крушении самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines рейсу MH17 грозят длительные тюремные сроки – вплоть до пожизненного заключения.

Об этом сообщила журналистка Саския Беллеман у себя в Twitter со ссылкой на представителя прокуратуры.

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Какие сроки грозят фигурантам дела о MH17

По словам прокурора Тейса Бергера, совершенные подозреваемыми преступления, являются одними из самых серьезных в уголовном праве Нидерландов, поэтому все четверо заслуживают длительного наказания.

Прокурор требует пожизненного заключения для всех четырех обвиняемых. Речь идет, в частности, о таких лицах:

Игорь Гиркин – (Стрелков) - россиянин, бывший министр обороны самопровозглашенной "ДНР", отставной офицер ФСБ России;

Сергей Дубинский – россиянин, бывший командир "ГРУ ДНР", старший офицер ГРУ РФ;

Олег Пулатов – россиянин, бывший глава отдела "ГРУ ДНР", отставной офицер ВДВ РФ;

Леонид Харченко – украинец, бывший командир подразделения "ГРУ ДНР".

В прокуратуре отметили, что не имеет значения, знали ли указанные лица, нацелившиеся на гражданский самолет. Им вменяют само намерение сбить самолет, а смерть 298 человек является отягчающим обстоятельством.

Что известно о сбитии рейса МН17