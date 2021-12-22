Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненное для обвиняемых по делу о сбитом самолете MH17

Четырем подозреваемым по делу о крушении самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines рейсу MH17 грозят длительные тюремные сроки – вплоть до пожизненного заключения.
Об этом сообщила журналистка Саския Беллеман у себя в Twitter со ссылкой на представителя прокуратуры.
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По словам прокурора Тейса Бергера, совершенные подозреваемыми преступления, являются одними из самых серьезных в уголовном праве Нидерландов, поэтому все четверо заслуживают длительного наказания.
Прокурор требует пожизненного заключения для всех четырех обвиняемых. Речь идет, в частности, о таких лицах:
В прокуратуре отметили, что не имеет значения, знали ли указанные лица, нацелившиеся на гражданский самолет. Им вменяют само намерение сбить самолет, а смерть 298 человек является отягчающим обстоятельством.