live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Общество
  • Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненное для обвиняемых по делу о сбитом самолете MH17

Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненное для обвиняемых по делу о сбитом самолете MH17

Общество
22 декабря 13:50
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 113
views-icon
Читать на украинском
Обвинение отмечает, что все четверо заслуживают длительного наказания
Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненное для обвиняемых по делу о сбитом самолете MH17

Четырем подозреваемым по делу о крушении самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines рейсу MH17 грозят длительные тюремные сроки – вплоть до пожизненного заключения.

Об этом сообщила журналистка Саския Беллеман у себя в Twitter со ссылкой на представителя прокуратуры.

Читайте также: Российские наемники ранили воина ВСУ на Донбассе

Какие сроки грозят фигурантам дела о MH17

По словам прокурора Тейса Бергера, совершенные подозреваемыми преступления, являются одними из самых серьезных в уголовном праве Нидерландов, поэтому все четверо заслуживают длительного наказания.

Прокурор требует пожизненного заключения для всех четырех обвиняемых. Речь идет, в частности, о таких лицах:

  • Игорь Гиркин – (Стрелков) - россиянин, бывший министр обороны самопровозглашенной "ДНР", отставной офицер ФСБ России;
  • Сергей Дубинский – россиянин, бывший командир "ГРУ ДНР", старший офицер ГРУ РФ;
  • Олег Пулатов – россиянин, бывший глава отдела "ГРУ ДНР", отставной офицер ВДВ РФ;
  • Леонид Харченко – украинец, бывший командир подразделения "ГРУ ДНР".

В прокуратуре отметили, что не имеет значения, знали ли указанные лица, нацелившиеся на гражданский самолет. Им вменяют само намерение сбить самолет, а смерть 298 человек является отягчающим обстоятельством.

Что известно о сбитии рейса МН17

  • Террористы так называемых "Л/ДНР" вывезли в направлении России зенитно-ракетный комплекс "Бук",которым на Донбассе был сбит Boeing 777 с 298 людьми на борту. Путь пролегал из Снежного через Дебальцево.
  • В седьмую годовщину украинские правоохранители заверили, что прилагают усилия, чтобы родственники жертв почувствовали справедливость, а мир узнал правду о катастрофе рейса MH17.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 113
катастрофа Boeing на Донбассе Нидерланды
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
На Западе будут дожди: прогноз погоды на 24 декабря в Украине

На Западе будут дожди: прогноз погоды на 24 декабря в Украине

24 декабря 00:11

Общество
В Украине в октябре зафиксировали рекорд месячной смертности за последние 7 лет

В Украине в октябре зафиксировали рекорд месячной смертности за последние 7 лет

24 декабря 00:03

Общество
Какой праздник отмечают 24 декабря: приметы, традиции и запреты этого дня

Какой праздник отмечают 24 декабря: приметы, традиции и запреты этого дня

24 декабря 00:01

Общество
"Гендерное равенство, женщины этого добивались": Арестович объяснил воинский учет для женщин

"Гендерное равенство, женщины этого добивались": Арестович объяснил воинский учет для женщин

23 декабря 22:36

Общество
Главная Общество Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненное для обвиняемых по делу о сбитом самолете MH17
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен