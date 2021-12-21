На Востоке будет до -11 днем: прогноз погоды на 22 декабря в Украине

В Украине в среду, 22 декабря, значительно похолодает во всех регионах. Температура воздуха днем будет держаться в пределах -1...-10 градусов, а ночью опустится до -17.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

В западных областях будет облачно. Без осадков. Днем температура воздуха опустится до -2...-7 градусов, а ночью столбик термометра покажет -14 градусов.

В Центре и на Севере будет также облачная погода, снег не ожидают. Столбики термометров днем покажут -4...-8 градусов, а ночью минимальная температура воздуха составит -13.

На Востоке Украины днем прогнозируют от -5 до -11 градусов. Ночью будет тоже до -17.

На Юге средняя суточная температура составит -1...-4 градуса, ночью столбик термометра будет держаться на уровне -4...-10.

В Киеве будет облачно. Температура воздуха достигнет -6...-8. Ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов.

Прогноз погоды на 22 декабря по версии Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua также прогнозирует похолодание на большей части территории Украины.

На Западе будет облачная погода, без снега. Температура будет держаться на уровне -4 градусов. Ночью – до -7.

На Юге будет облачно, но с прояснениями. Столбик термометра опустится до -4...-7 градусов. Ночью ожидается до -8. Местами пройдет снег.

На Востоке пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Температура днем опустится до -10 градусов. А ночью – до -12. Ожидают снег, но только местами.

В северных регионах сервис прогнозирует пасмурную погоду. Температура днем поднимется до -8 градусов. Ночью температура опустится до -12 тоже.

В Киеве прогнозируют до -8 градусов в дневное время, до -9 – в ночное. Без осадков.

Прогноз погоды на 22 декабря по версии Gismeteo

На севере синоптики Gismeteo прогнозируют до -8 градусов. В регионе ожидается облачная погода. Ночью температура опустится до -10.

В южной части страны столбик термометра опустится до -3 градусов. Вечером столбик термометра опустится до -7.

На Востоке температура поднимется до -8. Ночью столбики опустятся до -12 градусов. Ожидается облачная погода со снегом.

На Западе ожидается температура до -3 градусов. Ночная температура составит -8. Также прогнозируют снег, но только местами.

В Киеве в течение дня будет облачная погода, будет снежить. Температура воздуха опустится до -7 градусов, а ночью – до -9.

Что думает о погоде ваш iPhone?

"Яблочная" техника показывает погоду по данным сайта Weather.com.

Прогнозируют, что на Западе облачная погода будет во всем регионе. Температура опустится до -5 градусов, ночью – до -8.

На Востоке страны синоптики обещают облачное небо, местами снежное. Столбик термометра будет достигать -10 градусов, а ночью будет -12.

В центральной части Украины ожидается также пасмурная погода. Температура воздуха поднимется до отметки -8...-9 градусов днем, ночью будет -10.

На Юге iPhone обещает температуру до -4 градусов, ночью – до -7. В течение дня ожидается преимущественно облачное небо.

В Киеве в течение дня тоже будет облачно. Прогнозируют снег. Температура ожидается до -7 градусов, ночью будет -8.

Согласно прогнозам разных синоптиков, украинцам в среду, 22 декабря, стоит ожидать резкое похолодание в большинстве регионов страны. Кое-где останется снег теплее всего будет на крайнем юге – до -3 градусов. Температура на территории страны ночью опустится в среднем до -10 градусов.

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