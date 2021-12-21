live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
На Востоке будет до -11 днем: прогноз погоды на 22 декабря в Украине

В Украине в среду, 22 декабря, значительно похолодает во всех регионах. Температура воздуха днем будет держаться в пределах -1...-10 градусов, а ночью опустится до -17.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также: В Украине усилятся морозы до -17 градусов – синоптик дала прогноз погоды на 22 декабря

Какой будет погода в Украине

  • В западных областях будет облачно. Без осадков. Днем температура воздуха опустится до -2...-7 градусов, а ночью столбик термометра покажет -14 градусов.
  • В Центре и на Севере будет также облачная погода, снег не ожидают. Столбики термометров днем покажут -4...-8 градусов, а ночью минимальная температура воздуха составит -13.
  • На Востоке Украины днем прогнозируют от -5 до -11 градусов. Ночью будет тоже до -17.
  • На Юге средняя суточная температура составит -1...-4 градуса, ночью столбик термометра будет держаться на уровне -4...-10.
  • В Киеве будет облачно. Температура воздуха достигнет -6...-8. Ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов.

погода Україна 22 грудня

Прогноз погоды на 22 декабря по версии Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua также прогнозирует похолодание на большей части территории Украины.

  • На Западе будет облачная погода, без снега. Температура будет держаться на уровне -4 градусов. Ночью – до -7.
  • На Юге будет облачно, но с прояснениями. Столбик термометра опустится до -4...-7 градусов. Ночью ожидается до -8. Местами пройдет снег.
  • На Востоке пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Температура днем опустится до -10 градусов. А ночью – до -12. Ожидают снег, но только местами.
  • В северных регионах сервис прогнозирует пасмурную погоду. Температура днем поднимется до -8 градусов. Ночью температура опустится до -12 тоже.
  • В Киеве прогнозируют до -8 градусов в дневное время, до -9 – в ночное. Без осадков.

Прогноз погоды на 22 декабря по версии Gismeteo

  • На севере синоптики Gismeteo прогнозируют до -8 градусов. В регионе ожидается облачная погода. Ночью температура опустится до -10.
  • В южной части страны столбик термометра опустится до -3 градусов. Вечером столбик термометра опустится до -7.
  • На Востоке температура поднимется до -8. Ночью столбики опустятся до -12 градусов. Ожидается облачная погода со снегом.
  • На Западе ожидается температура до -3 градусов. Ночная температура составит -8. Также прогнозируют снег, но только местами.
  • В Киеве в течение дня будет облачная погода, будет снежить. Температура воздуха опустится до -7 градусов, а ночью – до -9.

погода Україна

Что думает о погоде ваш iPhone?

"Яблочная" техника показывает погоду по данным сайта Weather.com.

  • Прогнозируют, что на Западе облачная погода будет во всем регионе. Температура опустится до -5 градусов, ночью – до -8.
  • На Востоке страны синоптики обещают облачное небо, местами снежное. Столбик термометра будет достигать -10 градусов, а ночью будет -12.
  • В центральной части Украины ожидается также пасмурная погода. Температура воздуха поднимется до отметки -8...-9 градусов днем, ночью будет -10.
  • На Юге iPhone обещает температуру до -4 градусов, ночью – до -7. В течение дня ожидается преимущественно облачное небо.
  • В Киеве в течение дня тоже будет облачно. Прогнозируют снег. Температура ожидается до -7 градусов, ночью будет -8.

Согласно прогнозам разных синоптиков, украинцам в среду, 22 декабря, стоит ожидать резкое похолодание в большинстве регионов страны. Кое-где останется снег теплее всего будет на крайнем юге – до -3 градусов. Температура на территории страны ночью опустится в среднем до -10 градусов.

Новости о погоде

  • На берегу Средиземного моря в городе Александрия выпал снег. Подробности, фото и видео – в материале.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 213
погода непогода Укргидрометцентр Украина
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
На Западе будут дожди: прогноз погоды на 24 декабря в Украине

На Западе будут дожди: прогноз погоды на 24 декабря в Украине

24 декабря 00:11

Общество
В Украине в октябре зафиксировали рекорд месячной смертности за последние 7 лет

В Украине в октябре зафиксировали рекорд месячной смертности за последние 7 лет

24 декабря 00:03

Общество
Какой праздник отмечают 24 декабря: приметы, традиции и запреты этого дня

Какой праздник отмечают 24 декабря: приметы, традиции и запреты этого дня

24 декабря 00:01

Общество
"Гендерное равенство, женщины этого добивались": Арестович объяснил воинский учет для женщин

"Гендерное равенство, женщины этого добивались": Арестович объяснил воинский учет для женщин

23 декабря 22:36

Общество
Главная Общество На Востоке будет до -11 днем: прогноз погоды на 22 декабря в Украине
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен