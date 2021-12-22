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На Буковине ударил 30-градусный мороз: фото засыпанного снегом села

Общество
22 декабря 11:28
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Буковинские Карпаты села Верхний Яловец покрыло толстым слоем снега, который время от времени пополняется
На Буковине ударил 30-градусный мороз: фото засыпанного снегом села

В Карпатах местные жители показали, как этой зимой выпал щедрый слой снега и резко ударили морозы. Ночью столбики термометров опустились до отметки в -31 градус ниже нуля.

Об этом сообщил председатель Селятинской общины Валерий Полянчук на своей странице в Facebook.

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на західній вдарив мороз

В то же время, по состоянию на 9 утра на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха достигла -21 градуса, ветер западный, северо-западный 14м/с, и есть небольшая облачность с прояснениями.

"За последние два дня выпало более 50 см свежего снега, местами предшествовавшего выше 1 метра", - говорится в сообщении. 

Для любителей зимних видов отдыха - погода в горах Карпат идеальная. Медленно снег продолжает сыпать и при этом светит яркое солнце. В то же время, в центральной части Украины снега совсем не много, столбики термометров не опустились ниже -11 градусов, а дороги покрыла гололедица. 

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  • В украинских Карпатах можно не только покататься на заснеженных склонах, но и прекрасно насладиться отдыхом летом. Путешественники могут посетить музеи народного искусства, места паломничества верующих христиан, побывать на неповторимом водопаде Шипот и многое другое.
  • Западную часть Украины посетила настоящая зима. Карпаты и Прикарпатье засыпало обильным снегом. Пользователи соцсетей не удержались и начали публиковать фотографии со снегом на своих личных страницах.
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Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
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погода Карпаты снег зима горы морозы
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