На Буковине ударил 30-градусный мороз: фото засыпанного снегом села

В Карпатах местные жители показали, как этой зимой выпал щедрый слой снега и резко ударили морозы. Ночью столбики термометров опустились до отметки в -31 градус ниже нуля.

Об этом сообщил председатель Селятинской общины Валерий Полянчук на своей странице в Facebook.

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В то же время, по состоянию на 9 утра на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха достигла -21 градуса, ветер западный, северо-западный 14м/с, и есть небольшая облачность с прояснениями.

"За последние два дня выпало более 50 см свежего снега, местами предшествовавшего выше 1 метра", - говорится в сообщении.

Для любителей зимних видов отдыха - погода в горах Карпат идеальная. Медленно снег продолжает сыпать и при этом светит яркое солнце. В то же время, в центральной части Украины снега совсем не много, столбики термометров не опустились ниже -11 градусов, а дороги покрыла гололедица.

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