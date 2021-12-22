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Мороз до -18: прогноз погоды в Украине на 23 декабря

В четверг, 23-го декабря, в Украине будет холодная и сухая погода благодаря антициклону. Вместе с этим ожидается ясная и безоблачная погода, возможны осадки в некоторых регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 декабря

  • В западных областях будет морозно, но солнечно.  Температура ночью будет колебаться от -8 до -12, днем от -2 до -8 (в Карпатах ночью 18-23, днем 8-14 мороза).
  • В центре и на Севере будет холоднее всего. Ожидается облачная погода. Температура ночью от -14 до -16, днем от -6 до -10.
  • На востоке Украины ожидается переменная облачность. Температура ночью составит от -14 до -19, днем от -7 до -10.
  • На юге будет солнечно и теплее относительно других регионов. Столбик термометра покажет ночью от -8 до -10, днем от -2 до -6.
  • В Киеве 23 декабря также будет сухо. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16, днем 7-9 мороза.

Погода в Україні

Прогноз погоды от синоптика

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала в Facebook, что 23 декабря на территории страны ночью температура опустится до -9...-18 градусов. Днем-до -5...-12. На юге страны в течение дня может быть теплее, однако ночь все равно будет морозной. На дорогах снова появится гололедица, однако на этот раз обойдется без осадков.

В Киеве 23-го декабря морозы достигнут -14...-17 ночью, а днем-до -8...-10 градусов по Цельсию. Напомним, что с пятницы, 24-го декабря, в Украину придет потепление.

Прогноз погоды на 23 декабря по версии Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua также прогнозирует холодную и облачную погоду на большей части территории Украины.

  • На Западе будет облачная погода, ожидают снег. Температура будет держаться на уровне -5... -7 градусов. Ночью - до -16.
  • На юге будет облачно, но с прояснениями. Столбик термометра опустится до -2 градусов. Ночью ожидается до -11.
  • На востоке пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Температура днем опустится до -11 градусов. А ночью опустится до -14.
  • В северных регионах сервис прогнозирует пасмурную и холодную погоду. Температура днем опустится до -9 градуса. Ночью температура опустится до -11.
  • В Киеве прогнозируют мороз до -8 градусов в дневное время, до -10 – в ночное. Вместе с этим ожидается переменчивая погода, возможен снег.

Погода в Україні

Прогноз погоды на 23 декабря по версии Gismeteo

  • На севере синоптики Gismeteo прогнозируют до -2 градусов. В регионе ожидается облачная погода. Ночью температура опустится до -4.
  • В южной части страны столбик термометра опустится до -10 градусов.
  • На Востоке температура поднимется до -9. Ночью столбики опустятся до -15 градусов. Ожидается облачная погода.
  • На западе ожидается мороз и температура до -6... -8 градусов. Ночная температура будет достигать -10... -15.
  • В Киеве в течение дня будет переменчивая погода, возможен снег. Температура воздуха опустится до -7 градусов, а ночью будет достигать -14.

Погода в Україні

Что думает о погоде ваш iPhone?

"Яблочная" техника показывает погоду по данным сайта Weather.com.

  • Прогнозируют, что на Западе морозная и облачная погода с прояснениями будет во всем регионе. Температура опустится до -4... -6 градусов, ночью-до -10.
  • На востоке страны синоптики обещают облачное небо. Столбик термометра будет достигать -5... -9 градусов, а ночью будет достигать аж -16 градусов.
  • В центральной части Украины ожидается также пасмурная погода, возможны осадки. Температура воздуха опустится до отметки -8 градуса днем, ночью будет -14.
  • На Юге iPhone обещает температуру до -5 градусов, ночью – до -11. В течение дня ожидается преимущественно облачное небо.
  • В Киеве в течение дня тоже будет облачно. Температура поднимется до -7 градусов, ночью будет -15. Также ожидают снег.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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