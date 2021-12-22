Какой праздник отмечают 23 декабря: приметы, традиции и запреты этого дня

В этот день мир отмечает День снежных ангелов, праздник человеческого света, Всемирный день сноубординга.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что отмечают в мире

В Украине – День штабных специальностей и войск специальной связи,

в Канаде – пьяный вечер,

в Швеции – День рождения королевы,

в Мексике – ночь редиса,

в США – День семейных корней, "Фестивус",

в Судане – День детей,

в Египте – День Победы,

в Индии – День фермера,

в Исландии – День святого Торлака,

в Литве – праздник Блукаса,

в Британии – вечер Тома Боукока.

Какой религиозный праздник 23 декабря

Православная церковь 23 декабря чтит память святых мучеников Мины красноречивого, Евграфа и Ермогена. В народе праздник назвали День мины.

Кто празднует именины

Анна;

Єрмоген;

Степан;

Евграф;

Ангелина;

Алексей;

Евгений;

Иаков;

Иван;

Стефан;

Константин;

Александр;

Сергей;

Татьяна;

Петр;

Михаил;

Григорий и Анатолий.

Этот день в истории

1583 год – епископы Евпатий и Кирилл составляют в Зале Константина Ватиканского дворца обет послушания понтифику Рима от имени западных епархий Киевской митрополии;

1846 год – братьями Джорджем и Майклом Боингами основана компания по выпуску велосипедов, которая в настоящее время работает в сфере авиастроения и авиаперевозок;

1873 год – Учреждение научного общества имени Шевченко;

1888 год – во время жаркой схватки с Полем Гогеном ван Гог отрезал себе часть уха бритвой;

1913 год – происходит первый полет самолета И. Сикорского род названием "Илья Муромец";

1947 год – 1 января в СССР становится выходным днем;

1947 год – в Bell Laboratories американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли демонстрируют транзистор, за свое изобретение они впоследствии получат Нобелевскую премию;

1954 год – в мире провели первую успешную пересадку почки, Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду;

1968 год – американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс становятся первыми людьми, достигшими орбиты Луны;

1972 год – Манагуа, столица Никарагуа, была разрушена землетрясением мощностью 6,5 балла;

1972 год – через 73 дня после крушения самолета рейса 571 Air Force в Андах спасли 16 жертв аварии;

1983 год – Жанн Саве становится первой женщиной, ставшей генерал-губернатором Канады;

1986 год – в Москву после 7-летней ссылки возвращается академик-диссидент Андрей Сахаров;

1990 год – на всенародном референдуме 88% граждан Словении голосуют за независимость страны от Югославии;

1991 год – независимость Украины признаются Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика;

1995 год – в Индии произошел пожар в Дабвалі во время новогодних празднований, в огне погибли 540 человек;

2015 год – российские хакеры осуществляют кибератаку на энергетические компании Украины.

Традиции 23 декабря

В народе святого мученика мину считали великим пророком, просветителем, поэтому существовало немало примет и поверий, которые связаны именно с ним. Например, в народе ходила легенда, что святой может не только вылечить зрение, но и изгнать нечистых духов, лечить различные болезни, творить чудеса, дарить способность видеть будущее.

Когда святому молились, то часто просили подарить прозрение, умоляли оградить от всего плохого, исцелить от болезни. Существовала традиция, по которой женщины 23 декабря произносили особый заговор от нечисти, которая приходит к детям.

Также в народе существовали различные поговорки, связанные с Миной. Например: “Со святого Мины – тьма мимо нас” и “Со святого Мины – с очей пелена”.

Приметы этого дня

смотрели, какой день: если стоит ясная погода – ожидали;

если вокруг Луны или солнца появились кольца, скоро начнется снегопад;

если снега столько, что не видно забора, в следующем году урожай будет плохим;

23 декабря мерцают звезды – станет холодно;

ярко горят звезды, значит надо ждать морозов;

если на вид звезды очень маленькие, начнется снегопад;

на небе яркая Большая Медведица – ждите буран;

23 декабря сухая и ветреная погода, значит лето будет засушливым;

если стоит безоблачная и ясная погода, скоро придут морозы;

если 23 декабря в бочках пенится пиво – пойдет снег;

небом пливуть белые облака, ждите мороза;

если 23 декабря возле домов летают сороки, начнется настоящий холод.

Запреты 23 декабря

23 декабря запрещалось заниматься тяжелым трудом.

Также не употребляли тяжелую пищу или алкогольные напитки.

23 декабря старайтесь не занимать деньги.

Нельзя выходить на лед или плавать в водоемах.

23 декабря запрещалось вышивать и держать острые предметы в руках.

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