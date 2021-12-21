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Какой праздник 22 декабря: приметы, традиции и запреты этого дня

Общество
22 декабря 00:06
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Женщины 22 декабря начинали убирать в доме, чтобы подготовить его к праздникам
Какой праздник 22 декабря: приметы, традиции и запреты этого дня

В этот день мир отмечает День наступления ночи.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что отмечают в мире

  • В Украине – День энергетика, День работников дипломатической службы;
  • в Индии – День математики;
  • в США – День высадки английских колонистов, День обмена печеньем, День коротышек, День хлеба с финиками и орехами;
  • в Индонезии – День матери;
  • на Кубе – День учителя;
  • во Вьетнаме – День Вооруженных сил;
  • в Зимбабве – День единства.

Свята

Какой религиозный праздник 22 декабря

22 декабря в церковном календаре – Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. Это важная дата, ведь именно в этот день была зачата Богородица Дева Мария.

Святая Анна была одной из рода царя Даниила. Именно он был основателем династии царей Иудеи. Родилась в семье священника Матанна и стала женой Иоакима. Долгое время супруги оставались бездетными. Они часто ходили в церковь и молились, чтобы Бог послал им ребенка. Однажды к Анне и Иоаким явился Ангел Господень и сказал, что их молитвы услышаны. Радостные, они поспешили в Иерусалим, чтобы в храме принести хвалу Богу.

За то, что Господь подарил Анне и Иоакиму ребенка, супруги решили отдать его на служение в храм. Через девять месяцев после явления Ангела, у них родилась дочь. Ее назвали Марией.

22 декабря – День Анны, когда произошло чудо и супруги начало Деву Марию после поцелуя и объятий, считается невиновным зачатием. Церковь считает, что из-за этого на Богородицу не перешел первородный грех, что стало первым проявлением Божественного спасения человеческого рода.

В народе Анну считают заступницей женщин. Поэтому к ней обращаются к Святой, когда нужна ее защита и покровительство. Особенно часто молятся святой Анне беременные, прося, чтобы роды прошли успешно, а ребенок родился здоровым.

Кто празднует именины

  • Владимир;
  • Василий;
  • Александр;
  • Степан;
  • Вольдемар;
  • Анна;
  • Ефросинья.

Этот день в истории

  • 69 год – после длительной гражданской войны главой Римской империи становится Тит Флавий Веспасиан;
  • 1216 год– Папой Римским Гонорием III утвержден орден странствующих проповедников (доминиканцев);
  • 1845 год – в Филадельфии (США) была впервые продемонстрирована работа синтезатора голоса, который создал немецкий изобретатель Йозеф Фабер;
  • 1882 год – помощник американского изобретателя Томаса Эдисона Эдвард Джонсон придумывает елочную электрогирлянду;
  • 1895 год – немецким физиком Вильгельмом Рентгеном была облучена рука жены "Х-лучами", он получил один из первых в мире рентгеновских снимков;
  • 1905 год – в Москве начинается декабрьское вооруженное восстание;
  • 1917 год – Владимир Винниченко, глава правительства Украинской Народной Республики подписывает распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам;
  • 1917 год – малым Советом Украинской Народной Республики приняты законы о главной казне и государственном банке Украины;
  • 1917 год – в Конгрессе США вводят в стране "сухой закон";
  • 1918 год – в Киеве командиром Осадного корпуса Сечевых Стрельцов Евгением Коновальцем издан приказ о запрете антигосударственной агитации;
  • 1941 год – в Вашингтон прибывает британский премьер-министр Уинстон Черчилль, чтобы начать переговоры с президентом США Франклином Рузвельтом и объединить англо-американские усилия против войны с Германией и Японией;
  • 1947 год – на учредительном собрании в Италии принимают первую республиканскую конституцию;
  • 1971 год – Генеральной Ассамблеей ООН был утвержден решение Совета Безопасности о назначении австрийского дипломата Курта Вальдхайма на посту Генерального секретаря ООН;
  • 1972 год – в Белой Церкви на комбинате шин и резинотехнических изделий выпускают первую продукцию;
  • 1988 год – Южно-Африканская Республика подписывает с ООН соглашение, согласно которому обрела независимость последняя в Африке колония – Намибия;
  • 1989 год – по согласию между руководителями Западной и Восточной Германии впервые после возведения “берлинской стены” Бранденбургские ворота открыли для свободного прохода через них граждан обоих государств;
  • 1990 год – первая генеральная ассамблея учредителей создает Национальный олимпийский комитет Украины;
  • 1999 год – пост премьер-министра Украины занимает Виктор Ющенко.

Свята

Традиции 22 декабря

Наши предки называли 22 декабря, День святой Анны "народинами солнца". Ведь этот день считается самым коротким в году. Говорили, что после Анны солнце уже поворачивает на лето. Также в народе существовала такая присказка: "В день Анны световой день добавляется на воробьиный шаг". В старину 22 декабря существовал интересный обычай – дзвиняр, который извещал о рождении солнца, получал 24 сребреники.

Особенно день Анны почитали беременные женщины. Ведь она считается их защитницей. А вот молодые девушки обязательно собирались на сходки, чтобы решить, как праздновать рождественские праздники. В девчачьих общинах, как и в мальчишниках, всегда существовали свои обычаи и традиции. Например, был такой обряд, что на сходки могла прийти любая девушка, если она умеет вышивать, шить, прясть, ткать. Также именно в день святой Анны начинали изготавливать различные рождественские украшения: "ежики" и "пауки" из соломы.

Женщины 22 декабря начинали убирать в доме, чтобы подготовить ее к праздникам. А чтобы на Рождество была свежина, то свиньям давали больше еды. На Буковине существовало поверье, что именно с Анны начинается Новый год. Так как к этому времени уже устанавливалась Зимняя дорога, то говорили: "на Ганьки садись в санки".

В день Анны также существовало несколько традиций, связанных с пчеловодством. Часто в народе говорили: "ходят в погреб к пчелам, чтобы хорошо роились", или "начинают пчелы мед есть". Пасечники обязательно в этот день молились Богу, чтобы в следующем году был густой мед.

Приметы этого дня

  • смотрели, какой день: На Анны Солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз;
  • если 22 декабря светло и солнечно, то на Новый год надо ожидать мороза, а в следующем году будет хороший урожай;
  • если на Анны на деревьях иней, тогда на Новый год будет оттепель;
  • какой будет погода 22 декабря до полудня, такую можно ждать и до конца декабря;
  • а какая погода стоит до ночи, такой будет вся зима;
  • иней на Анны укрыл деревья, следующий урожай будет хорошим;
  • если 22 декабря идет дождь, то весной ожидайте холодов;
  • безветренный и тихий день на хороший урожай фруктов.

Свята

Запреты 22 декабря

  • 22 декабря, в день Анны, беременным женщинам не разрешается раздувать в печи огонь, потому что ребенок родится с красной меткой.
  • Без особой надобности запрещалось в день Анны выходить из дома, ибо считалось, что в этот день силы света и тьмы борются между собой.
  • Девушкам и молодухам, у которых 22 декабря болит голова, запрещается прясть.
  • В течение дня беременным женщинам нельзя браться за любую работу.

Новости о погоде

  • На берегу Средиземного моря в городе Александрия выпал снег. Подробности, фото и видео в – материале.
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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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