Именины Анны 22 декабря: поздравления в прозе, стихах и открытках

Искренние и замечательные поздравления для Анны в ее День Ангела очень порадуют ваших знакомых, родных и друзей. 22 декабря не забудьте поздравить обладательниц этого светлого имени, ведь им будут приятны ваши поздравления.

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Имя Анна имеет древнегреческие корни. Она означает благородство, милосердие и грациозность. Обладательницы этого замечательного имени празднуют свои именины несколько раз, в частности, 4 ноября, 11 Ноября, 22 декабря, 16 февраля, 8 апреля, 25 Июня, 18 июля, 7 августа, 10 и 22 Сентября, 15 Октября.

Поздравления в открытках

Поздравления в стихах

Празднует Ангел, там среди звезд

Свои замечательные, добрые именины.

А мы поздравляем нынче всех женщин

С прекрасным, красивым именем-Анна!

Пусть Ангел защищает от тревог

От беды и беды оберегает.

Пусть счастье шлет Всемилостивый Бог,

И всегда в жизни помогает!

***

Пусть любовь, и вера, и надежда

В душе цветут словно весенние цветы.

Пусть исполнятся лучшие мечты,

Желаем в добре и мире жить,

Ангелик хай всегда помогает,

Дарит счастье на жизненной ниве

Анна, мы вам радости желаем

Чтобы вы были здоровы и красивы!

***

Голос морских стихий,

Солнца игривый луч.

Имя Твое-как волн прибой,

Что всегда приходит на память.

Аня, ярких дней

В день именин тебе!

Верных друзей и хороших снов,

Много добра и судьбы!

***

Немного своенравна, но мила, как дитя,

Анна наша-как капризная волна,

Не даешь нам скучать ни дня!

Из всех Анничек, пожалуй, только одна такая,

что можно гомонить хоть всю ночь без сна,

А иногда приятно даже помолчать…

И вместе на вечеринке в танце поскакать…

Сегодня именины, так что тебя поздравляю!

Счастлива будь, Анничка, долгих лет желаю!

***

Я тебя поздравляю, милая Анна,

Ибо Ангел твой празднует именины,

От родных Я желаю радости и тепла,

Чтобы судьба нежно целовала каждый час,

Счастлива будь в кругу друзей и семьи!

А еще желаю я тебе любви и добра!

На многие и благие твои лета!

***

В день праздничный греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И ежедневно и ежесекундно,

Пусть же Анни помогает,

Ангел покровитель!

***

Ангел твой зиму приносит,

И для тебя в небе просит:

Судьбу добрую, нерадивую,

Еще и изобилия целую ниву,

В семье любовь и почет

С днем ангела Анно!

***

Желаем, что мечты осуществились,

Желаем мира и добра,

И сердце чтоб Анны согрели

Теплые и искренние слова!

Пусть сияют на небе все звезды,

Но судьба пусть улыбается,

И даже самые тяжелые горы

С успехом легко преодолеваются.

***

Анна!

Я тебя поздравляю с праздником.

Пусть жизнь будет богатой,

Пусть дарит тебе радость,

Пусть отступит боль и слабость.

Пусть здоровье крепким будет,

Пусть почитают тебя люди,

Пусть тебе все удается,

Счастье пусть рекой льется.

Ангел пусть оберегает,

Крылом белым защищает.

Матерь Божия да заступит.

Пусть тебя вся Вселенная любит!

***

Пусть Ангел убережет и защитит.

Крылья прикроет как малое дитя.

Счастливое самое, неповторимое мгновение

Растянет длиною в жизнь.

Анна, в этот чудесный, красивый день

Так хочется много пожелать:

Добра, здоровья, дорогих людей

Которые любовью умеют согревать.

Ясного неба, и легких дорог,

И мечта заветная пусть исполнится.

Пусть счастье переступит твой порог

И в душе навсегда останется.

***

Пусть лета васильками цветут!

Жизнь ясную дарует Ангел с неба,

Пусть счастье и радость в дом твой войдут,

И в душе поселятся у тебя!

С Днем Ангела, с чудесным, красивым днем.

Да будет судьба солнышком согрета

Пусть Ангел защищает от проблем,

А в жизни всегда цветет лето.

Поздравления в прозе

Дорогая Анна, искренне желаю тебе, чтобы всегда и всю тебя на каждом шагу оберегал и поддерживал твой ангел хранитель. Пусть все твои идеи, мечты и начинания воплощаются в жизнь. Пусть тебе всегда сопутствует удача, процветание и успех.

***

Моя родненькая Анна, сегодня ты празднуешь свой день Ангела. Я тебя поздравляю и от всей души желаю, чтобы Ангел тебя всегда защищал от разных бед, напастей, неудач. Пусть он всегда направляет тебя на верный путь в этой жизни, отгоняет от тебя глупые мысли, которые заставляют тебя грустить. В этот праздничный день искренне хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбалась, радовалась жизни. Пусть твой Ангел всегда тебя поддерживает! Будь счастлива и здорова!

***

Дорогая Анечка, искренне поздравляю тебя с днем Ангела. Я желаю, чтобы всегда была счастлива и здорова. Пусть в жизни осуществляются все твои мечты и планы. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. С праздником!

***

Анна, поздравляем Вас с именинами. Пусть в этот праздничный день осуществляются все ваши мечты и планы. Желаем вам мира, согласия, вдохновения в жизни, крепкого здоровья и семейного счастья.

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