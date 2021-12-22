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"Готовимся к худшему": в Минобороны объяснили, почему женщинам большинства профессий придется встать на воинский учет

Общество
22 декабря 21:44
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По словам советника Минобороны, в перечне указаны специальности, родственные военным специальностям
"Готовимся к худшему": в Минобороны объяснили, почему женщинам большинства профессий придется встать на воинский учет

В Министерстве обороны Украины объяснили, почему увеличили количество профессий, которые обязывают женщин встать на воинский учет. Это связано с ситуацией на границе Украины.

Об этом 22 декабря в эфире Громадського радио сообщила советник замминистра обороны Наталья Воронкова.

Читайте также: В Украине расширили перечень профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет.

"Готовимся к худшему"

По словам Натальи Воронковой, в перечне указаны специальности, родственные военным специальностям. Она пояснила, что этому перечню не уделяли внимания, но это те специальности, что были и раньше.

"Этому (перечню специальностей, – ред.) не уделяли внимания, но это тот перечень специальностей, который был и раньше. Он касается не только женщин, но и мужчин. Возможно немножко этот перечень сейчас был расширен и какие-то специальности более востребованы в войсках, поэтому перечень немного изменили. Однако в целом он остался, каким он и был", – рассказала она.

В то же время заместитель министра обороны сообщила, что такое решение было принято в случае мобилизации и наступления военных действий, чтобы люди могли быть полезными в войсках.

"Это просто то, что было сделано (расширение перечня специальностей, – ред.), чтобы в случае мобилизации, в случае наступления военных действий и военного положения, эти люди могли быть мобилизованы и быть полезными в войсках. Это просто потихоньку, на всякий случай, готовимся к худшему развитию событий", – заявила Наталья Воронкова.

В Минобороны также напомнили о нынешней ситуации на границе с Украиной:

"Сейчас очень странная ситуация на границе с Украиной. Мы не знаем, чем эта ситуация завершится, когда к нашим границам стягиваются войска России, там очень большие силы. Мы не знаем, что это – торговля ситуацией, выманивание каких-то себе преференций или это действительно угроза".

Напомним, 17 декабря вступили в силу новые нормы, согласно которым Министерство обороны существенно расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин на воинский учет.

Что известно о последнем осеннем призыве

  • В начале октября в Украине стартовал осенний призыв, который продлится до декабря 2021 года. Всего к срочной службе планировалось привлечь более 13,5 тысячи человек.
  • Призывали с 1 октября по 31 декабря на срок от 12 до 18 месяцев мужчин в возрасте от 18 до 27лет.
  • Осенний призыв военнообязанных харьковчан на срочную военную службу начался в октябре-декабре 2021 года. Во время заседания Кабмина приняли очередное постановление, где утвердили количество срочников и выделили средства на призывную кампанию.
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Автор публикации
Виктория Денисюк
В 2018 году поступила в НПУ имени М. П. Драгоманова на специальность «Журналистика». До этого писала тексты в школьную и районную газеты, ведь была убеждена, что журналистская деятельность – одна из самых интересных профессий. Сейчас я работаю с командой профессионалов Новини.LIVE. Пишу об актуальных событиях Украины и мира.
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Минобороны женщины военный призыв
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