"Готовимся к худшему": в Минобороны объяснили, почему женщинам большинства профессий придется встать на воинский учет

В Министерстве обороны Украины объяснили, почему увеличили количество профессий, которые обязывают женщин встать на воинский учет. Это связано с ситуацией на границе Украины.
Об этом 22 декабря в эфире Громадського радио сообщила советник замминистра обороны Наталья Воронкова.
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По словам Натальи Воронковой, в перечне указаны специальности, родственные военным специальностям. Она пояснила, что этому перечню не уделяли внимания, но это те специальности, что были и раньше.
"Этому (перечню специальностей, – ред.) не уделяли внимания, но это тот перечень специальностей, который был и раньше. Он касается не только женщин, но и мужчин. Возможно немножко этот перечень сейчас был расширен и какие-то специальности более востребованы в войсках, поэтому перечень немного изменили. Однако в целом он остался, каким он и был", – рассказала она.
В то же время заместитель министра обороны сообщила, что такое решение было принято в случае мобилизации и наступления военных действий, чтобы люди могли быть полезными в войсках.
"Это просто то, что было сделано (расширение перечня специальностей, – ред.), чтобы в случае мобилизации, в случае наступления военных действий и военного положения, эти люди могли быть мобилизованы и быть полезными в войсках. Это просто потихоньку, на всякий случай, готовимся к худшему развитию событий", – заявила Наталья Воронкова.
В Минобороны также напомнили о нынешней ситуации на границе с Украиной:
"Сейчас очень странная ситуация на границе с Украиной. Мы не знаем, чем эта ситуация завершится, когда к нашим границам стягиваются войска России, там очень большие силы. Мы не знаем, что это – торговля ситуацией, выманивание каких-то себе преференций или это действительно угроза".
Напомним, 17 декабря вступили в силу новые нормы, согласно которым Министерство обороны существенно расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин на воинский учет.