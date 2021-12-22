"Готовимся к худшему": в Минобороны объяснили, почему женщинам большинства профессий придется встать на воинский учет

В Министерстве обороны Украины объяснили, почему увеличили количество профессий, которые обязывают женщин встать на воинский учет. Это связано с ситуацией на границе Украины.

Об этом 22 декабря в эфире Громадського радио сообщила советник замминистра обороны Наталья Воронкова.

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"Готовимся к худшему"

По словам Натальи Воронковой, в перечне указаны специальности, родственные военным специальностям. Она пояснила, что этому перечню не уделяли внимания, но это те специальности, что были и раньше.

"Этому (перечню специальностей, – ред.) не уделяли внимания, но это тот перечень специальностей, который был и раньше. Он касается не только женщин, но и мужчин. Возможно немножко этот перечень сейчас был расширен и какие-то специальности более востребованы в войсках, поэтому перечень немного изменили. Однако в целом он остался, каким он и был", – рассказала она.

В то же время заместитель министра обороны сообщила, что такое решение было принято в случае мобилизации и наступления военных действий, чтобы люди могли быть полезными в войсках.

"Это просто то, что было сделано (расширение перечня специальностей, – ред.), чтобы в случае мобилизации, в случае наступления военных действий и военного положения, эти люди могли быть мобилизованы и быть полезными в войсках. Это просто потихоньку, на всякий случай, готовимся к худшему развитию событий", – заявила Наталья Воронкова.