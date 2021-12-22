Без иностранных языков и выдающихся писателей: 5 фактов об образовании в СССР, которые делали его хуже

В наше сложное время, несмотря на десятки тысяч доказательств кровавого террора со стороны СССР, до сих пор популярно идеализировать Советский Союз. Такая тенденция наблюдается не только со стороны людей почтенного возраста, дело в том, что молодое население некоторых стран, которые были в СССР также испытывает “ностальгию” за тем, чего не было. Особенно это касается образования, поскольку это была отдельная статья пропаганды.

Об этом сообщает meduza.

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Стоит отметить, что светлые стороны все же были. Так, выпускники факультетов математики и физики в СССР считались одними из лучших в мире и очень высоко квалифицировались в любой стране тех времен.

История КПСС - ненужные предметы

С 1956 года всех студентов СССР без исключения заставляли проходить специализированные идеологическо-учебные курсы. Уже тогда, физики, математики, инженеры, учителя и аграрии и другие молодые специалисты были готовы к нововведённым предметам. В 1956 году диалектический материализм и история партии в списке дисциплин вузов не стали сюрпризом. Дело в том, что в 1925 году к обязательным предметам добавили “основы марксизма-ленинизма” — объединение диамата и истории коммунистической партии в одном курсе.

14 ноября 1938 года в связи с изданием “Краткого курса истории ВКП(б)” центральный орган большевистской партии приказал всем вузам усилить партийную пропаганду. Так, среди населения организовывали специальные курсы подготовки агитационных работников в вузах и других учреждениях. Вся эта идеологическая обработка мешала студентам осваивать настоящие науки и сильно отрывала от учебы в целом.

Отчисляли по политическим соображениям

Эта информация никогда не была секретной. История помнит тысячи случаев отчисления студентов и увольнения преподавателей на политической почве. Так, ”неблагонадежных" и детей диссидентов исключали из вузов по политическим соображениям.

Если “вина” студента или преподавателя была “непростительной”, даже после увольнения\вычеты к ним приезжали сотрудники другого учреждения для проведения “разъяснительной работы” и решения дальнейшей судьбы диссидентов и инакомыслящих.

Отсутствие иностранных языков

Иностранные языки преподавались слабо и не были ориентиром для системы образования. В наше время, почти все дети имеют хоть какие-то базовые знания иностранных языков. В частности выделяется английский, поскольку его международный статус сильно влияет на настоящее. Дети и студенты в СССР находились в состоянии изоляции, так же как и система образования высшей школы союза.

Конечно, бывшие граждане СССР скажут, что в вузах и СОШ изучали немецкий язык, а ближе к 1980 годам даже появились курсы английского, но качеством они не отличались. В ВУЗАХ, которые готовили переводчиков, работали иностранные преподаватели, или высококвалифицированные бывшие военные офицеры с углубленным знанием языков. В таких учреждениях уровень образования был самым высоким.

Отсутствие известных писателей, поэтов и художников

В советских школах очень строго относились к изучению творчества и биографии многих деятелей. Да, большинство выдающихся писателей и художников просто не попали в учебные программы. Дело в том, что тогда они не соответствовали советским идеологическим критериям, поскольку их творчество так или иначе не совпадало с “правильным” представлениям мира.

Некоторые из этих художников стали популярными лишь после распада СССР. Примеры запрещенных авторов: Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Гумилев.

Неправильная подача истории

Отдельная тема манипуляций, которую используют и в наше время под призывом “Остановлено переписывание истории”. С начала образования СССР в вузах преподавали только такую "историю", которую предварительно одобрял партийный аппарат.

Так, трактовка событий не могла расходиться с идеологическими установками. Отдельные эпизоды истории вообще замалчивались. Студенты и школьники в те времена не имели возможности узнать о советских репрессиях или геноциде, поскольку информации в свободных источниках просто не было.

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