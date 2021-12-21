6 простых шагов, которые надо сделать, чтобы заснуть за 60 секунд

Долго лежите в постели и никак не можете заснуть? Уже посчитали всех овечек и барашков? С бессонницей сталкивается каждый человек время от времени. Как на зло, это чаще всего происходит перед важным событием или ранним подъемом. Какие есть эффективные способы, чтобы заснуть всего за минуту?

Новини.LIVE подготовило для вас 6 простых шагов к здоровому сну.

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Метод дыхания 4-7-8

Дыхание хорошей способ, чтобы расслабиться, освободить голову от надоедливых мыслей и быстро заснуть. Существуют специальные методы, которые работают максимально эффективно. Метод 4-7-8 фокусируется на медитации. Он расслабляет ваше тело и переводит в состояние сна. Сначала вам необходимо прижать кончик языка к небу за передними зубами. Он все время должен быть там.

Инструкция:

Приоткройте губы и выдохните. Должен возникнуть свистящий звук

Затем закройте рот и медленно вдыхайте через нос в течение 4 секунд

Задержите дыхание на 7 секунд

Выдохните, так как сказано в первом пункте, но уже в течение 8 секунд

Не стоит слишком акцентировать внимание на процессе. Вы в первую очередь должны расслабиться. Старайтесь не думать над каждым шагом

Минимум сделайте четыре подхода. Но если, ваше тело захочет спать пораньше, то не мучайте себя, а поддайтесь чарам Морфея.

Этот способ поможет вам заснуть всего за минуту. Иногда может потребоваться больше времени, ведь все индивидуально. С практикой эффект будет 100 %.

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