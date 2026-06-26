"Засыпай, чтобы снова проснуться": вышло live-видео на трек "Цегла" от BAH.ROMA

Рома Бахарев. Фото: BAH.ROMA

Марина Кисадели Редактор

Рома Бахарев (BAH.ROMA) выпустил концертное видео на свой трек "Цегла" из альбома "Готель Надия", который вышел в конце 2025 года. Видео снято одним кадром.

Локацию для съемок выбрали не случайно. В центре видео — разрушенное здание, которое становится своеобразной сценой для музыкантов. В песне есть слова: "Не бойся, что все закончится. Засыпай, чтобы снова проснуться". Live-видео отражает современную реальность украинцев, а песня "Цегла" — посвящение сильным людям, которые среди неопределенности и руин выбирают жизнь, любовь, творчество и борьбу за свое будущее.

Съемки клипа. Фото: BAH.ROMA

"Больше всего меня вдохновляют наши люди. Несмотря на разбомбленные дома, несмотря на боль и потери, несмотря на бессонные ночи, мы всё равно выбираем жизнь. Собираем себя по кусочкам. Идём с друзьями разбирать завалы. Открываем бизнес, несмотря на страх новых обстрелов.

Для меня сердце этого видео — одна простая метафора: будущее нашей страны — в тех, кто снова и снова берет кирпич, чтобы строить здесь", — делится Рома мыслями о песне.

Рома Бахарев. Фото: BAH.ROMA

Видео стало пятой работой аудиовизуального проекта BAH.ROMA, состоящего из live-видео, объединенных на визуальном, звуковом и эмоциональном уровнях. Видео создавались без постановки — только живой звук и никаких декораций. Такой подход усиливает ощущение присутствия с композицией один на один. Каждая локация отражает настроение песни. В центре проекта — взаимодействие архитектуры, хореографии, живописи, литературы и музыки.

Команда видео: