"Засыпай, чтобы снова проснуться": вышло live-видео на трек "Цегла" от BAH.ROMA
Рома Бахарев (BAH.ROMA) выпустил концертное видео на свой трек "Цегла" из альбома "Готель Надия", который вышел в конце 2025 года. Видео снято одним кадром.
Локацию для съемок выбрали не случайно. В центре видео — разрушенное здание, которое становится своеобразной сценой для музыкантов. В песне есть слова: "Не бойся, что все закончится. Засыпай, чтобы снова проснуться". Live-видео отражает современную реальность украинцев, а песня "Цегла" — посвящение сильным людям, которые среди неопределенности и руин выбирают жизнь, любовь, творчество и борьбу за свое будущее.
"Больше всего меня вдохновляют наши люди. Несмотря на разбомбленные дома, несмотря на боль и потери, несмотря на бессонные ночи, мы всё равно выбираем жизнь. Собираем себя по кусочкам. Идём с друзьями разбирать завалы. Открываем бизнес, несмотря на страх новых обстрелов.
Для меня сердце этого видео — одна простая метафора: будущее нашей страны — в тех, кто снова и снова берет кирпич, чтобы строить здесь", — делится Рома мыслями о песне.
Видео стало пятой работой аудиовизуального проекта BAH.ROMA, состоящего из live-видео, объединенных на визуальном, звуковом и эмоциональном уровнях. Видео создавались без постановки — только живой звук и никаких декораций. Такой подход усиливает ощущение присутствия с композицией один на один. Каждая локация отражает настроение песни. В центре проекта — взаимодействие архитектуры, хореографии, живописи, литературы и музыки.
- Посмотреть live-видео можно по ссылке.
- Пост BAH.ROMA в Instagram с фрагментом видео.
- Фото со съёмок и стоп-кадры из видео.
- Фрагменты видео в вертикальном формате.
- Посмотреть предыдущие live-видео проекта на песни "Квітень", "Мета", "Ю" и "Віч-на-віч" можно на YouTube.
Команда видео:
- Музыка, слова, гитара, вокал — Роман Бахарев @bahroma
- Сведение — Рома Ротман @romarothman
- Саксофон — Кирилл Черкашин @kyryll_ch
- Оператор — Евгения Бондаренко @punkrockova
- Ассистент оператора — Александр Щербак @sashax___
- Режиссёр, колорист — Альбина Винар @albinavinar
- Фотограф — Катя Клим @katiaklim
- Техническая поддержка — РХ Рентал
Читайте Новини.live!