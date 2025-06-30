Владимир Остапчук показался за границей во время войны — фото

Владимир Остапчук с женой и сыном. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной и сыном Тимофеем выехал за границу. Звездная семья отправилась на отдых.

Кадрами из путешествия избранница шоумена поделилась в Instagram.

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В своем блоге Екатерина поделилась кадрами из долгожданного путешествия. Семья остановилась в роскошной вилле на морском побережье.

Остапчук арендовал дом с собственным бассейном и удивительным видом на море и горы. Как отметила Екатерина, они выбирали большую виллу, чтобы иметь достаточно места для них с мужем и няни с сыном.

Екатерина Остапчук показала виллу для отдыха. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

"Было принято стратегическое решение — арендовать виллу. Одна часть для няни и Тима, а другая — для нас с мужем. По-другому я отдых с ребенком не представляю", — отметила жена ведущего.

Жена Остапчука показала, где они отдыхают. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Звездные супруги вместе с сыном уже успели насладиться пляжным отдыхом. Екатерина очаровала кадрами с маленьким сыном, который отдыхал на шезлонге возле бассейна, и показалась на фото в купальнике.

Сын Владимира Остапчука - Тимофей. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Отметим, что Остапчук выехал из Украины во время войны вполне законно. Как известно, телеведущий является многодетным отцом и воспитывает троих детей — дочь Эмилию и сына Эвана от первого брака, и сына Тимофея от третьего.

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