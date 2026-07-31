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Главная Шоу-бизнес "Стереть чат": новый сингл Макса Барских

"Стереть чат": новый сингл Макса Барских

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 14:34
Новый сингл Стереть чат продолжает серию релизов Макса Барских
Макс Барских. Фото: обложка трека.

Новый сингл "Стереть чат" продолжает серию релизов Макса Барских, которые уверенно формируют новую музыкальную главу в творчестве артиста и находят отклик у тысяч украинских слушателей.

Если послушать пять последних композиций подряд, они складываются в целостную историю, напоминающую саундтрек к фильму о современных отношениях. Каждая песня открывает новый эмоциональный эпизод, а вместе они создают кинематографический рассказ о любви, сомнениях, страсти, разочарованиях и попытках начать всё сначала.

"Стереть чат" придает этой истории новые краски. Здесь больше самоиронии, легкости и внутренней свободы. Звучание сочетает элементы инди-попа и фанка, оставаясь узнаваемым по творческому почерку Барских, но в то же время открывая новое настроение.

Макс Барських
Макс Барских. Фото: обложка трека.

Макс Барских: "Для меня эта песня похожа на послевкусие лета. Когда жарко и снаружи, и внутри. Когда ты делаешь много лишних шагов не потому, что хочешь, а потому, что просто не можешь их не сделать. Мне кажется, многие хотя бы раз переживали такую историю", — комментирует премьеру музыкант.

Опытные поклонники артиста уже давно догадались, что осенью их ждёт новый полноформатный альбом от Макса Барских.

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Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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