Phil It с музыкантами. Фото: Phil It

Легендарная композиция "Щедрик" Николая Леонтовича обретет новое звучание в аранжировке Phil It специально для благотворительного рождественского концерта «Звезда мечты». Мероприятие состоится 17 декабря во Дворце "Украина" с участием KAZKA, KOLA, Шугара, Натальи Могилевской, alyona alyona и других. Произведение прозвучит в исполнении симфонического оркестра, а к совместному исполнению присоединятся 25 хоров из 25 регионов Украины. Этот музыкальный номер станет кульминацией общенациональной инициативы, посвященной исполнению мечтаний детей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Phil It. Фото: Phil It

Идея принадлежит режиссёру и креативному продюсеру проекта Герману Ненову, который стремился создать момент, когда вся страна могла бы спеть вместе. По замыслу команды, "Щедрик" одновременно прозвучит на площадях, в метро, на вокзалах и в других учреждениях, а также в украинских посольствах за рубежом. Среди участников — хоровые коллективы, артисты которых были вынуждены покинуть временно оккупированные территории.

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Рабочий процесс. Фото: Phil It

"Чтобы люди не просто услышали знакомую мелодию в новом звучании, а почувствовали общность, независимо от того, где они находятся", — объясняет Ненов.

Работая над аранжировкой, команда стремилась сохранить узнаваемость произведения и в то же время передать опыт сегодняшних украинцев. Оркестровое звучание и хоровое пение объединят два настроения: тревогу и мрак войны и надежду, которая помогает их преодолевать.

"Наша задача заключалась в том, чтобы расширить его звучание, добавить новые краски и одновременно передать в музыке атмосферу сегодняшнего дня. То, как «Щедрик» звучит в Украине сегодня, на пятой зиме полномасштабной войны", — рассказывает креативный продюсер.

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Рабочий процесс. Фото: Phil It

Для Phil It эта работа стала возможностью вернуться к своей давней любви — оркестровой музыке. Особую ценность он видит в совместном творчестве музыкантов, которые продолжают работать, несмотря на войну.

"Мы привнесем в это исполнение наше время, наши сложности, наши мысли и переживания, которые закаляют нас именно сегодня", — говорит Phil It.

По его словам, каждое поколение слышит украинскую классику по-своему, а новые музыкальные интерпретации помогают традиции оставаться живой и современной.

Рабочий процесс. Фото: Phil It

Генеральные партнеры проекта — Mastercard и Prom. Официальный партнер — сеть "Аптека 9-1-1".

Билеты: https://unow.com.ua/events/zirka-mrij/