Инвестиция в эмоции: как Open Air Fest Макса Барских превратился в социокультурное явление лета

Макс Барских. Фото: Open Air Fest

Более 1,46 млн грн в поддержку Главного управления разведки Министерства обороны Украины, десятки тысяч зрителей, 11 городов и сотни постов в Threads и Instagram — с такими показателями Open Air Fest Макса Барских достигает экватора своего всеукраинского тура. Новый проект артиста уже вышел за рамки традиционного концертного формата, превратившись в масштабное культурное событие, сочетающее музыку, благотворительность, социальные инициативы и новую модель взаимодействия с аудиторией.

После премьеры фестивального формата в Киеве 27 июня команда отправилась во всеукраинский тур, который охватит 22 города. В отличие от классических гастролей, Open Air Fest фактически переносит полноценный летний фестиваль в разные регионы страны. Если раньше зрителю нужно было ехать на масштабное музыкальное событие, то теперь фестиваль сам приезжает к своему слушателю.

Выступление Макса Барских. Фото: Open Air Fest

Max Barskih "Сегодня имеет смысл" Open Air Fest — это высокобюджетный проект, который объединяет более 150 специалистов творческих, технических и производственных профессий, создает сотни рабочих мест и поддерживает смежные отрасли. Вместе с главной сценой в города приезжают масштабная техническая инфраструктура, производственные службы, интерактивные зоны, фудкорты и специальные гости.

Певица KLER. Фото: Open Air Fest

В разных городах к фестивалю присоединились KLER, IVAN LIULENOV, TVORCHI, Soul Delusion, Артем Котенко и София Нерсесян. Таким образом, проект не только расширяет собственную аудиторию, но и создает дополнительные возможности для молодых украинских артистов.

Для музыкальной индустрии это также стало своеобразным сигналом: даже в условиях полномасштабной войны масштабные культурные проекты могут реализовываться, создавать рабочие места и поддерживать развитие рынка. В то же время фестиваль такого масштаба стал возможен благодаря стратегическому партнерству с Sense Bank и Mastercard.

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Впрочем, экономическая составляющая — лишь одна из частей проекта. С самого начала Open Air Fest задумывался как ответ на реалии военного времени. Это пространство, созданное для людей, которые уже более четырёх лет живут в состоянии постоянного стресса, неопределённости и истощения.

Лида Ли и Даниэль Салем. Фото: Open Air Fest

Именно поэтому социальная составляющая стала одним из системных элементов фестиваля. При поддержке генеральных партнеров — Sense Bank и Mastercard — действует программа социальных билетов, которая позволила значительно большему количеству украинцев посетить концерты. Кроме того, более 2 000 бесплатных билетов получили военные, медики, семьи защитников и представители других социальных категорий.

Еще одним ключевым направлением остается благотворительность. За время тура команда уже передала 1 137 400 грн в поддержку ГУР МО Украины. Дополнительно 329 340 грн удалось собрать во время благотворительных аукционов, которые проходят на каждом концерте.

Макс Барских. Фото: Open Air Fest

Однако главным результатом Open Air Fest стали не финансовые показатели. Наиболее точно масштаб проекта сегодня отражает реакция его аудитории. После каждого концерта Threads фактически превращается в открытый дневник фестиваля, где украинцы массово делятся личными историями и эмоциями.









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"Я очень давно люблю творчество Макса Барских, и мои дети уже тоже. Кажется, все моё окружение начало слушать его песни", — написала одна из посетительниц.

Другая зрительница сравнила концерты артиста с любимыми конфетами: достаточно одного раза, чтобы захотеть вернуться снова. Еще одна отметила, что во время шоу "реальность просто ставишь на паузу".

Именно эта фраза стала одной из самых распространенных характеристик фестиваля. Среди других тем, которые регулярно повторяются в отзывах, — атмосфера, живой звук, масштаб постановки, организация и ощущение безопасности внутри общего культурного пространства.

"Живой звук, невероятная атмосфера, свет, энергетика — всё настолько гармонично, что два часа пролетели как одно мгновение", — говорится в одном из постов.

Посетительница концерта в Ровно назвала билет на Open Air Fest "лучшей инвестицией в эмоции за последний год». Другая поклонница рассказала, что именно этим летом осуществила давнюю мечту — впервые побывала на концерте Макса Барских. В Виннице поход на шоу в шутку окрестили «свиданием с Максом Барских", а другая гостья написала: "Если после концерта нет сил говорить, а ноги не слушаются — значит, вечер прожито на все 100%".

Особенно показательной стала реакция после концерта в Одессе. Из-за ночного ракетного обстрела и длительной воздушной тревоги проведение шоу до последнего оставалось под вопросом. После отбоя концерт всё же состоялся.

Именно после Одессы появился один из самых цитируемых отзывов тура:

"Этот концерт вернул меня к жизни до полномасштабной войны. Стадион в нашем городе, концертная атмосфера, запах фудкорта, улыбающиеся люди".

Подобные мысли повторяются в десятках других постов. Для многих зрителей Open Air Fest стал не только музыкальным событием, но и способом хотя бы на несколько часов вернуть ощущение привычной жизни. Именно эта эмоциональная составляющая объясняет, почему вокруг фестиваля сформировалось активное цифровое сообщество, которое продолжает жить и после завершения каждого концерта, а сам проект постепенно превращается в одно из самых заметных социокультурных явлений украинского лета.

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