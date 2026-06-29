Макс Барских превратил свое новое шоу "Сегодня есть смысл" в глэмпинг

Макс Барских. Фото: Open Air Fest

Марина Кисадели Редактор

27 июня в Киеве стартовал всеукраинский Open Air Fest Макса Барских "Сегодня имеет смысл" — проект, который не только открыл концертный тур артиста, но и символически вернул ВДНХ атмосферу крупных летних фестивалей. Площадка превратилась в настоящий глэмпинг с лаунж-зонами, барами, фудкортами, фотолокациями, партнерскими мероприятиями и тысячами людей, которые провели здесь целый день — от первых дневных выступлений до масштабного вечернего шоу.

Символизм этого события выходит за рамки общепринятого концертного формата. Именно здесь, в месте, которое десятилетиями было одним из символов советской идеологии, Макс Барских представил вторую часть своего нового украиноязычного альбома.

Подобные культурные трансформации уже давно стали частью творческой стратегии артиста. От песни «Будет весна», ставшей одним из музыкальных символов первых месяцев полномасштабной войны, до исторического "повторного открытия" Дворца спорта в 2023 году после длительной паузы, а впоследствии — выхода украиноязычного альбома-бестселлера «Зорепад». Каждый из этих шагов стал частью последовательного перехода к новому этапу творчества и плавной украинизации многомиллионной аудитории певца.

Макс Барских. Фото: Open Air Fest

Формат фестивального дня открыли выступления специальных гостей — Софии Нерсесян, Артема Котенко, а также Ивана Люленова и KLER. Однако главным событием вечера стало новое шоу Макса Барских в сопровождении Национального президентского оркестра.

Эстетика бурлеска, ретро-бондианы, роскошные костюмы, соблазнительная пластика, сценография и хореография клипа "Колье" органично перешли с экрана на сцену, превратив концерт в масштабный музыкальный перформанс с атмосферой современного мюзикла под открытым небом.

Макс Барских. Фото: Open Air Fest

"Над этим шоу работали более 200 человек, и шоу такого масштаба мы готовили более 3 месяцев. Мы довольны тем, как всё проходит, что люди накануне Дня Конституции имеют возможность так отдохнуть и отрываться", — прокомментировал Алан Бадоев.

После киевской премьеры шоу "Сегодня имеет смысл" отправляется во всеукраинский тур, который охватит 22 города.

Генеральные партнеры Max Barskih "Сегодня имеет смысл" Open Air Fest — Sense Bank и Mastercard Украина.