Анна Тринчер представила новый хит "Маргарита" в кругу своих звездных друзей

Анна Тринчер. Фото: с мероприятия.

Марина Кисадели Редактор

Вчера, 17 июля, в самом сердце столицы развернулась настоящая итальянская вечеринка — певица Анна Тринчер устроила грандиозную презентацию новой песни и видеоклипа "Маргарита" в ресторане "Sicilia".

Специально для этого события ресторан превратился в уголок солнечного юга Италии. Заведение, рожденное под сицилийским солнцем, идеально передавало концепцию релиза: гости мероприятия смогли окунуться в южную атмосферу благодаря особому уюту и гастрономическим акцентам. В ходе мероприятия гостей угощали той самой "Маргаритой" в бокалах, закусками, а также эксклюзивным десертом — мороженым со вкусом легендарного коктейля от "Файні льоди".

Анна Тринчер. Фото: с мероприятия.

Ведущим мероприятия выступил Анатолий Анатолич, а за музыкальное настроение отвечала известная инфлюенсерша и диджей Анастасия Половинкина. Она сыграла тематический сет с итальянскими мотивами, который гармонично дополнил концепцию вечера и заставил всех присутствующих танцевать ещё до начала официальной части.

Во время презентации Анна Тринчер вживую исполнила новую песню "Маргарита", а также свои хиты "Зірочка палай" и "Твоя мама". После выступления артистка вместе с режиссером Митей Шмураком рассказали об истории создания клипа и процессе съемок, после чего состоялся премьерный показ работы на большом экране.

Анна Тринчер. Фото: с мероприятия.

Особенно трогательным моментом вечера стало появление на сцене мамы Анны. Артистка преподнесла ей теплый сюрприз, исполнив песню, чем вызвала искренние эмоции у всех присутствующих. К празднованию присоединился и Дима Коляденко, сыгравший одну из ролей в клипе "Маргарита" — шоумен вышел на сцену, чтобы лично поздравить певицу с успешным релизом.

"В "Маргариту" мы вложили огромное количество сил, любви и летнего солнца. Я невероятно благодарна каждому, кто нашел время, пришел разделить со мной этот праздник и поддержать релиз. Видеть ваши улыбки, ваши глаза и то, как вы уже подпеваете новые строчки — это самая большая награда для артиста", — поделилась эмоциями Анна Тринчер.

Елена Халик Главный редактор Новини.LIVE. Фото: с мероприятия.

Мероприятие собрало большое количество звездных друзей и коллег по сцене. Поздравить Анну с выходом сингла и провести настоящий сицилийский вечер пришли Павел Зибров, Ольга Сумская, Владимир Ярославский, Влад Дарвин, Дима Коляденко, Олег Машуковский, Анастасия Скальницкая, Яна Дога, Анастасия Ткаченко, Елена Филонова, Дима Прокопов, Виталий Островский, ENLEO, Женя Кот, Наталья Татаринцева, Алексей Комаровский, Егор Андрюшин, Ева Коршик, Алик Мкртчян, Юлия Гамалий, Лера Дидковская, Павел Текучев, Анастасия Тащук, Diana Gloster, Валерия Андреевна, Екатерина Лозовицкая и многие другие.

"Маргарита" уже демонстрирует высокие результаты в сети. Через сутки после выхода видеоклип занял первое место в трендах YouTube, а также вошёл в чарты Spotify и Apple Music. Кроме того, под этот трек в TikTok пользователи сняли уже около 20 тысяч видео, что доказывает — песня точно станет одним из главных хитов этого лета.