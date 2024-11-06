Сару Джессику Паркер обворовали - детали

Звезду сериала "Секс и город" обокрали воры
Актриса Сара Джессика Паркер столкнулась с неприятностями накануне Хэллоуина. У нее украли много украшенных тыкв с лестницы ее роскошного поместья в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Daily Mail.
У Сары Джессики Паркер украли декорации
Лестница особняка Сары Джессики Паркер в Вест-Виллидже накануне Хэллоуина была украшена окрашенными перламутровой краской тыквами.
Однако, накануне Дня всех святых на фотографиях видно, что крыльцо украшено несколькими свечами и одним фонариком.
Звезде "Секса в большом городе" пришлось прикрепить на дверях своего дома таблички с надписью: "Позор ворам тыквы!!!"
В последний раз такая ситуация с актрисой случалась в 2019 году.
Напомним, образы Керри Брэдшоу на съемке "И просто так...". А также Сара Джессика Паркер посетила вместе с семьей Олимпийские игры.
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