Сару Джессику Паркер обворовали - детали

Американская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/sarahjessicaparker/

Актриса Сара Джессика Паркер столкнулась с неприятностями накануне Хэллоуина. У нее украли много украшенных тыкв с лестницы ее роскошного поместья в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Лестница особняка Сары Джессики Паркер в Вест-Виллидже накануне Хэллоуина была украшена окрашенными перламутровой краской тыквами.

Лестница имения Сары Джессики Паркер. Фото: Daily Mail

Однако, накануне Дня всех святых на фотографиях видно, что крыльцо украшено несколькими свечами и одним фонариком.

Звезде "Секса в большом городе" пришлось прикрепить на дверях своего дома таблички с надписью: "Позор ворам тыквы!!!"

Сару Джессику Паркер обокрали. Фото: Daily Mail

Сару Джессику Паркер разозлили накануне Хэллоуина. Фото: Daily Mail

В последний раз такая ситуация с актрисой случалась в 2019 году.

Напомним, образы Керри Брэдшоу на съемке "И просто так...". А также Сара Джессика Паркер посетила вместе с семьей Олимпийские игры.