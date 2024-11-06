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Звезды против Трампа — кто из знаменитостей не поддерживает его

6 ноября 2024 14:28
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Кто из звезд против Трампа
Дональд Трамп. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

5 ноября американцы сделали выбор, избрав Дональда Трампа новым, 47-м президентом США. Эта новость стала настоящим ударом для многих знаменитостей, открыто поддерживавших кандидатуру Камалы Гаррис. Они верили, что Гаррис принесет новую волну перемен и покоя в страну.

Сайт Новини.LIVE разобрался, кто изначально был на стороне Гаррис.

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Американские звезды, что против Трампа. Инфографика Новини LIVE


Тейлор Свифт активно поддерживала Гаррис. Еще во время дебатов она заявила, что будет голосовать за нее, потому что верит в ее способность бороться за права людей.

Леонардо Ди Каприо, упорный защитник природы, был одним из тех, кто активно критиковал политику Трампа. Актер вспомнил, как Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения, что, по мнению Ди Каприо, повлекло за собой экологические катастрофы. 

Ариана Гранде распространила в соцсетях призыв Байдена, в котором он призвал демократов поддержать Гаррис. Ариана поделилась этим сообщением со своими подписчиками, чтобы вдохновить поклонников активно участвовать в выборах и сделать правильный выбор.

Кэти Перри также не осталась в стороне. Она выпустила клип на свою новую песню "Woman's World", ставшую неофициальным гимном поддержки для Гаррис. В видео Перри намекнула, что будущее за женщинами, и выразила уверенность, что Гаррис сможет стать таким лидером.

Эминем в своем родном Детройте даже принимал участие в митинге в поддержку Гаррис. На митинге Гаррис в Лас-Вегасе Дженнифер Лопес даже выступила с речью, где выразила свое недовольство расистскими комментариями поклонников Трампа о Пуэрто-Рико. Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико "плавучим мусорным островом". Она подчеркнула, что такие высказывания абсолютно неприемлемы.

В Хьюстоне Бейонсе на митинге также выразила свою поддержку Гаррис, обращаясь к избирателям как мать. Она сказала, что хочет видеть мир, где ее дети и все дети будут иметь свободу и возможности. Бейонсе подчеркнула, что важно бороться за будущее, где каждый будет иметь право на свой выбор.

Марк Руффало, актер и активист, был среди тех, кто похвалил Гаррис за ее выступления во время дебатов, сказав, что она хорошо себя показала. Он считает, что именно такое лидерство необходимо, чтобы Америка могла преодолеть все возникшие в последние годы вызовы.

Джордж Клуни еще летом публично попросил Байдена отказаться от участия в выборах, чтобы поддержать Гаррис и дать демократам шанс на победу. Он отметил, что стране нужен новый лидер, который сможет продлить демократические ценности.

Дженнифер Энистон хоть открыто против самого Трампа не выступала, но еще летом раскритиковала высказывания союзника Трампа Джей Ди Венса, который в своем интервью назвал женщин, не имеющих детей, "несчастными". Энистон, много лет пытавшаяся стать матерью, сказала, что такие слова для потенциального вице-президента это удар по всем женщинам, которые сталкиваются с проблемами рождения детей.

Ранее мы писали о том, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и вторично выиграл президентские выборы в США.

Также мы сообщали о самых громких высказываниях Дональда Трампа об Украине.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаменитости Дональд Трамп звезды США выборы

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