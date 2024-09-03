Александр Волошин сбежал за границу — Анна Тринчер впервые прокомментировала скандал

Украинская певица Анна Тринчер в программе "Тур зірками". Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер ответила на один из самых актуальных за последнее время вопросов о своем бывшем. Известная артистка призналась, что она думает о выезде своего экс-супруга, скандального блогера Александра Волошина, за границу.

Об этом Анна Тринчер рассказала в программе "Тур зірками" в YouTube.

Читайте также:

Анна Тринчер о выезде Александра Волошина за границу

Украинская артистка призналась, общается ли она сейчас со своим бывшим мужем Александром Волошиным, который уехал за границу во время полномасштабного вторжения. Оказывается, после этой ситуации Анна писала и звонила ему, но ответа так и не получила.

"Я, честно говоря, совершенно потеряла связь с Сашей, как-то разошлись наши пути, к сожалению. Когда произошла эта ситуация, я написала ему и даже позвонила, но я не получила ответа, возможно, из-за каких-то его собственных внутренних конфликтов со мной. Поэтому я абсолютно ничего не знаю", — заявила Анна Тринчер.

Интервью с Анной Тринчер на премьере фильма "Ворон". Фото: скриншот с YouTube

Молодая певица подчеркнула, что она до сих пор поддерживает связь с семьей своего экс-возлюбленного и даже иногда общается с его мамой.

"Что касается моего бывшего мужа, я поддерживаю связь с его прекрасной семьей, с мамой мы периодически переписываемся и поддерживаем друг друга", — призналась украинская певица.

Выезд Александра Волошина из Украины

Недавно скандальный блогер и бывший муж Анны Тринчер Александр Волошин удалил все свои страницы в соцсетях и внезапно исчез из информационного пространства. Впоследствии появились кадры, на которых можно увидеть блогера в испанском аэропорту.

Доказательства нахождения Александра Волошина в Испании. Фото: скриншот с Telegram

Позже Александр Волошин нарушил молчание и решил сам объяснить свой побег за границу. Он ответил одному из подписчиков на вопрос о дальнейших планах на жизнь. По словам Волошина, он вернется в Украину исключительно после смены системы.

"Я строю другую жизнь, но при этом не забываю о своем доме. Не вижу своих детей в Украине. Открываю ФОП в Испании, буду платить здесь 20% налогов и делать это с кайфом, потому что знаю и вижу, куда они идут. Если придет лидер, который реально начнет менять систему, я думаю, что вернусь, но мои дети будут жить в Европе или Америке", — ответил на сообщение Александр Волошин.

Ответ Александра Волошина подписчику. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Анна Тринчер показала реакцию бабушки и дедушки на ее откровенный клип.

Раньше мы рассказывали о том, что певица и актриса Анна Тринчер показала стройное тело во всей красе.

Также мы сообщали о том, что украинская артистка Анна Тринчер рассказала, как вернуть жизненную энергию.