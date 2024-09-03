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Побег Волошина за границу — Тринчер впервые прокомментировала скандал с экс-мужем

3 сентября 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Александр Волошин сбежал за границу — Анна Тринчер впервые прокомментировала скандал
Украинская певица Анна Тринчер в программе "Тур зірками". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер ответила на один из самых актуальных за последнее время вопросов о своем бывшем. Известная артистка призналась, что она думает о выезде своего экс-супруга, скандального блогера Александра Волошина, за границу.

Об этом Анна Тринчер рассказала в программе "Тур зірками" в YouTube.

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Украинская артистка призналась, общается ли она сейчас со своим бывшим мужем Александром Волошиным, который уехал за границу во время полномасштабного вторжения. Оказывается, после этой ситуации Анна писала и звонила ему, но ответа так и не получила.

"Я, честно говоря, совершенно потеряла связь с Сашей, как-то разошлись наши пути, к сожалению. Когда произошла эта ситуация, я написала ему и даже позвонила, но я не получила ответа, возможно, из-за каких-то его собственных внутренних конфликтов со мной. Поэтому я абсолютно ничего не знаю", — заявила Анна Тринчер.

Интервью с Анной Тринчер
Интервью с Анной Тринчер на премьере фильма "Ворон". Фото: скриншот с YouTube

Молодая певица подчеркнула, что она до сих пор поддерживает связь с семьей своего экс-возлюбленного и даже иногда общается с его мамой.

"Что касается моего бывшего мужа, я поддерживаю связь с его прекрасной семьей, с мамой мы периодически переписываемся и поддерживаем друг друга", — призналась украинская певица.

Выезд Александра Волошина из Украины

Недавно скандальный блогер и бывший муж Анны Тринчер Александр Волошин удалил все свои страницы в соцсетях и внезапно исчез из информационного пространства. Впоследствии появились кадры, на которых можно увидеть блогера в испанском аэропорту.

Скриншот по каналу "Гувернантка"
Доказательства нахождения Александра Волошина в Испании. Фото: скриншот с Telegram

Позже Александр Волошин нарушил молчание и решил сам объяснить свой побег за границу. Он ответил одному из подписчиков на вопрос о дальнейших планах на жизнь. По словам Волошина, он вернется в Украину исключительно после смены системы.

"Я строю другую жизнь, но при этом не забываю о своем доме. Не вижу своих детей в Украине. Открываю ФОП в Испании, буду платить здесь 20% налогов и делать это с кайфом, потому что знаю и вижу, куда они идут. Если придет лидер, который реально начнет менять систему, я думаю, что вернусь, но мои дети будут жить в Европе или Америке", — ответил на сообщение Александр Волошин.

Скриншот с сообщением Александра Волошина
Ответ Александра Волошина подписчику. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Анна Тринчер показала реакцию бабушки и дедушки на ее откровенный клип.

Раньше мы рассказывали о том, что певица и актриса Анна Тринчер показала стройное тело во всей красе.

Также мы сообщали о том, что украинская артистка Анна Тринчер рассказала, как вернуть жизненную энергию.

Александр Волошин Анна Тринчер шоу-бизнес украинские звезды

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