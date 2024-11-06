Актриса Никола Коклан. Фото: instagram.com/nicolacoughlan/

Ирландская актриса и звезда сериала "Бриджертоны" Никола Кофлан стала "Женщиной года 2024" по версии Harper's Bazaar. Звезда получила награду за актерское мастерство.

Об этом сообщает The Irish Times.

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Никола Коклан получила награду Harper's Bazaar

Звезда сериалов "Девушки из Дерри" и "Бриджертон" Никола Коклан получила награду в номинации "Телевизионная актриса". Актриса роскошно смотрелась в черной юбке до щиколоток и стильном асимметричному пиджаке. Звезда дополнила свой образ черной вуалью.

Никола добавила яркие акценты изысканному образу — накрасила красным ногти и подчеркнула губы.

Актриса Никола Коклан на Harper's Bazaar. Фото: Reuters

Наградами также была отмечена модельерка Виктория Бекхэм и актеры Софи и Эйден Тернер.

Напомним, актриса из сериала "Бриджертоны" встретилась с переселенцами из Украины. А также Джей Ло отпраздновала день рождения в стиле сериала "Бриджертоны".