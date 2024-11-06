Пышнотелая звезда "Бриджертонов" стала женщиной года
Ирландская актриса и звезда сериала "Бриджертоны" Никола Кофлан стала "Женщиной года 2024" по версии Harper's Bazaar. Звезда получила награду за актерское мастерство.
Об этом сообщает The Irish Times.
Никола Коклан получила награду Harper's Bazaar
Звезда сериалов "Девушки из Дерри" и "Бриджертон" Никола Коклан получила награду в номинации "Телевизионная актриса". Актриса роскошно смотрелась в черной юбке до щиколоток и стильном асимметричному пиджаке. Звезда дополнила свой образ черной вуалью.
Никола добавила яркие акценты изысканному образу — накрасила красным ногти и подчеркнула губы.
Наградами также была отмечена модельерка Виктория Бекхэм и актеры Софи и Эйден Тернер.
Напомним, актриса из сериала "Бриджертоны" встретилась с переселенцами из Украины. А также Джей Ло отпраздновала день рождения в стиле сериала "Бриджертоны".
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