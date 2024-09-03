Комедия Скажене весілля — как Инна Приходько попала на роль жены Арама Арзуманяна

Украинская актриса Инна Приходько на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса и героиня комедий "Скажене весілля" и "Скажені сусіди" Инна Приходько дала интервью, в котором рассказала о съемках в фильме и сериале. В частности, звезда раскрыла интересные подробности о ее телевизионной паре с Арамом Арзуманяном и призналась, стыдно ли ей за эту роль.

Об этом Инна Приходько рассказала в интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Звезда комедийного фильма "Скажене весілля" и сериала "Скажені сусіди" Инна Приходько рассказала, как попала на съемки картин впервые. Тогда, оказывается, женщину сразу не утверждали и не ставили играть вместе с актером Арамом Арзуманяном, который по сценарию является ее мужем.

Интервью Инны Приходько и Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Однако, позже съемочной группе понравилась пара Инны и Арама — Ольки и Ашота, поэтому они и начали играть семейную пару. Также Инна Приходько призналась, стыдно ли ей за роль в этих картинах.

"Меня до последнего не утверждали, и нас в пару с Арамом не ставили. Я, наверное, перепробовала со всей армянской диаспорой, проживающей в Украине, но не с Арамом. В последний момент мы с Арамом, и уже тогда они увидели, что "это наши бешеные Олька и Ашот". В целом, я могу сказать, что мне абсолютно за этот фильм не стыдно. У меня получился персонаж, который я хотела показать людям", — подчеркнула Инна Приходько.

Инна Приходько и Арам Арзуманян в фильме "Скажене весілля"

Украинские актеры Инна Приходько и Арам Арзуманян сыграли в комедии "Скажене весілля" яркую семейную пару Ольки и Ашота, у которых родилась дочь Гайане. Муж-армянин и жена-украинка настолько понравились зрителям, что они попали в продолжение комедии — сериал "Скажені сусіди".

Инна Приходько, Арам Арзуманян и Кира Саяпина на съемках комедии "Скажені сусіди". Фото: Instagram телеканала "ТЕТ"

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