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Как звезды Голливуда отреагировали на поражение Камалы Харрис

6 ноября 2024 18:10
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Победа Дональда Трампа — как отреагировали звезды в США
Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: Reuters
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Американские звезды прокомментировали победу Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Некоторые считают, что республиканец победил нечестным путем.

Редакция Новини.LIVE расскажет о реакции знаменитостей.

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Известная реперша Cardi B резко отреагировала на проигрыш Харрис после того, как публично поддержала ее на митинге в Милуоки, штат Висконсин, на прошлой неделе.

"Несмотря ни на что, я знаю, что (Харрис - Ред.), вероятно, сейчас эмоциональна. Я знаю, что в ее голове, вероятно, многое происходит, и я знаю, что она не слушает этого, но она в конце концов это увидит. Я просто надеюсь, что она знает, что независимо от того, что произойдет сегодня вечером, миллионы людей гордятся ею. Темнокожие женщины гордятся ею", — заявила рэперша.

Как известные звезды Голливуда отреагировали на поражение Камалы Гаррис - фото 1
Реперка Cardi B расстроена из-за победы Трампа. Фото: реперка Cardi B

"Король ужасов", писатель Стивен Кинг не доволен победой Трампа и намекнул, что республиканец "купил" избирателей.

"Во многих магазинах, которые продают красивые, но хрупкие вещи, есть вывеска, которую можно увидеть: НА НЕЕ приятно смотреть, ее приятно держать в руках, но как только вы ее разбиваете, она ПРОДАЕТСЯ. То же можно сказать". — написал он.

Как известные звезды Голливуда отреагировали на поражение Камалы Гаррис - фото 2
Пост писателя Стивена Кинга. Фото: x.com/StephenKing/

Дункан Джонс, режиссер фильма "Луна" и сын рок-музыканта Дэвида Боуи негативно отреагировал на выбор миллионов американцев, выбравших Трампа.

"Я думаю, что мы, возможно, переоценили доброту в людях", —  написал он.

Как известные звезды Голливуда отреагировали на поражение Камалы Гаррис - фото 3
Пост режиссера Дункана Джонса. Фото: x.com/ManMadeMoon/

Многие знаменитости, среди которых Тейлор Свифт и Бейонсе, публично поддержали Харрис, но многие из них никак не прокомментировали ее проигрыш.

Напомним, ранее мы писали о самых громких высказываниях Дональда Трампа об Украине. А также мы рассказывали, как Трамп стал звездой в СМИ.

Дональд Трамп соцсети Cardi B зарубежные звезды Стивен Кинг

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