Победа Дональда Трампа — как отреагировали звезды в США

Как звезды Голливуда отреагировали на поражение Камалы Харрис
Американские звезды прокомментировали победу Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Некоторые считают, что республиканец победил нечестным путем.
Редакция Новини.LIVE расскажет о реакции знаменитостей.
Американские звезды о победе Дональда Трампа
Известная реперша Cardi B резко отреагировала на проигрыш Харрис после того, как публично поддержала ее на митинге в Милуоки, штат Висконсин, на прошлой неделе.
"Несмотря ни на что, я знаю, что (Харрис - Ред.), вероятно, сейчас эмоциональна. Я знаю, что в ее голове, вероятно, многое происходит, и я знаю, что она не слушает этого, но она в конце концов это увидит. Я просто надеюсь, что она знает, что независимо от того, что произойдет сегодня вечером, миллионы людей гордятся ею. Темнокожие женщины гордятся ею", — заявила рэперша.
"Король ужасов", писатель Стивен Кинг не доволен победой Трампа и намекнул, что республиканец "купил" избирателей.
"Во многих магазинах, которые продают красивые, но хрупкие вещи, есть вывеска, которую можно увидеть: НА НЕЕ приятно смотреть, ее приятно держать в руках, но как только вы ее разбиваете, она ПРОДАЕТСЯ. То же можно сказать". — написал он.
Дункан Джонс, режиссер фильма "Луна" и сын рок-музыканта Дэвида Боуи негативно отреагировал на выбор миллионов американцев, выбравших Трампа.
"Я думаю, что мы, возможно, переоценили доброту в людях", — написал он.
Многие знаменитости, среди которых Тейлор Свифт и Бейонсе, публично поддержали Харрис, но многие из них никак не прокомментировали ее проигрыш.
Напомним, ранее мы писали о самых громких высказываниях Дональда Трампа об Украине. А также мы рассказывали, как Трамп стал звездой в СМИ.
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