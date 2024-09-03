Дочь Камалии попала в больницу с серьезной травмой

Мирабелла. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия обеспокоила подписчиков новостью о своей дочери Мирабелле. Девочка неожиданно попала в больницу с травмой.

Об этом стало известно из Instagram Камалии.

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Певица Камалия призналась, что ее дочь упала во время поездки на электросамокате. Звезда поделилась фотографией из больницы, в которой находится Мирабелла.

Камалия с Мирабеллой. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Дорогие друзья! Хочу выразить безграничную благодарность врачам Охматдета за их профессиональную и заботливую помощь нашей дочери Мирабелли, которая, к сожалению, попала в беду — упала с электросамоката, и получила серьезный перелом со смещением. Благодаря вашей оперативности, умению и большому сердцу, девочка уже на пути к выздоровлению", — сказала знаменитость.

Звезда дала совет родителям, чьи дети тоже выбирают электросамокаты.

"Хочу также обратиться ко всем родителям, чьи дети пользуются электросамокатами: будьте, пожалуйста, чрезвычайно внимательными! Эти устройства, хоть и кажутся безопасными, могут нести в себе серьезную угрозу здоровью. Призываю всех заботиться о безопасности своих деток, быть внимательными и всегда напоминать им о предосторожности. Еще раз благодарю всех врачей и персонала Охматдета за ваш неутомимый труд и теплоту, которую вы дарите каждому ребенку. Ваша помощь неоценима!",— подписала пост Камалия.

Фолловеры пожелали девочке скорейшего выздоровления.

Напомним, Камалия показала каникулы дочерей. А раньше мы писали, как Камалия отдохнула в "стране чудес".