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Звезда "Квартала 95" засветила грудь в изящном корсете. Фото

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару поразила своих поклонников смелым фото. В кадре она позировала, не скрывая своей роскошной груди.

Снимок был опубликован на странице Сопонару в Instagram. В кадре актриса позировала в синем макси-платье из блестящей ткани.

Ирина Сопонару засветила грудь

"Это я смотрю в светлое будущее и молю Бога, чтобы у всех девочек в новогоднюю ночь было платье", – написала она, рекламируя бренд одежды.

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"Секс. Вот истинное наслаждение! Хороша и фигурка, и душа", "Ирочка, ты - новогоднее чудо!", "Обожаю!", "Милая красотка", - восхитились стройной фигурой звезды подписчики.

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Автор публикации
Игорь Гришин
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Квартал 95 Instagram фото
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