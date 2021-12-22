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Ждали полгода: Саша Бо показала поклонникам лицо своего бойфренда

Украинская блогер-миллионник Александра Пустовит (Саша Бо) показала поклонникам, как выглядит ее новый парень. Ранее знаменитость скрывала его лицо.

Эмоциональный снимок пары блогер опубликовала на своей странице в Instagram. Новым избранником Саши Бо стал Платон Тарнавский, ее бывший одногруппник, сейчас – стоматолог.

Парень Саши Бо

"Такая долгая и интересная история", – подписала Бо фото, на котором целуется с возлюбленным.

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"Вот это фото, наверное, ждал весь инстаграм последние полгода", "Это законно, обладать таким красивым парнем?", "Вы еще и похожи! Счастья вам!", "Как вы похожи, как одно целое", "Очень похожи. Судьба!" – засыпали блогера поздравлениями подписчики.

Саша Бо и Игорь Пустовит – скандал между звездами

  • Саша и Игорь Пустовит были вместе больше шести лет. В браке у пары родилось двое сыновей – Даниил и Евгений. Супруги активно вели свои профили в Instagram, где на протяжении всего времени делились яркими снимками супружеской жизни.
  • В конце июня Саша дала интервью Маше Ефросининой, в котором пожаловалась на совместную жизнь с Пустовитом.
  • Вскоре после этого блогерша объявила о расставании с мужем.
  • В сентябре Пустовит вновь появилась в программе Ефросининой и поделилась скандальными подробностями о жизни с Игорем.
  • Развод пары был назначен на 30 сентября. В суде супруги решили не только вопрос, связанный с опекой над детьми, но и раздел совместно нажитого имущества.

Читайте больше о размолвке Саши Бо и Пустовита

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Автор публикации
Игорь Гришин
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Саша Пустовит
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