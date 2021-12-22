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"Выбилась почва из-под ног": Елена Кравец призналась, что их брак с мужем оказался на грани развода

Шоу-бизнес
22 декабря 10:45
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По словам актрисы, они с мужем пережили серьезный кризис
"Выбилась почва из-под ног": Елена Кравец призналась, что их брак с мужем оказался на грани развода

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец призналась, что после рождения двойни в 2016 году они с мужем Сергеем столкнулись с серьезным кризисом в отношениях, который чуть ли не привел к разводу.

Об этом артистка рассказала в интервью Маше Ефросининой в программе "Экзамен".

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Кравец рассказала о проблемах в браке с мужем

Так, как признается Елена, в отношениях с Сергеем они состоят с 1997 года, а в 2021-м пара отметила 19-ю годовщину брака. По словам актрисы, за это время у них с мужем случился лишь один кризис, однако он был довольно серьезный.

"Мы зашли в непростые периоды жизни для себя. Думаю, это также было связано с кризисом среднего возраста и у него, и у меня. И у нас как-то наложился один кризис на другой – личностный у каждого на межличностный наш. Родилась двойня – мы оказались не готовы. Один ребенок – это один. А два – это не два, а как-то больше. И что-то нас унесло. Выбилась почва из-под ног. Мы стали мамой и папой. Мы столкнулись с кучей неурядиц, выбивающих нас из привычного темпа жизни. И мы перестали в какой-то момент иметь свой микромир – мужская и женская природа трансформировалась из нас в родителей, добывателей", - вспоминает Елена.

По словам актрисы, в том, что их брак все же удалось сохранить, заслуга Сергея:

"То, что мы сейчас вместе, и то, что все, как мне кажется, более-менее выравнивается, – это большая заслуга Сережи. Мне кажется, он оставался в более ясном сознании, чем я. Потому что я иногда была совсем радикально настроена. Потому что все непросто".

 

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Квартал 95 Елена Кравец
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