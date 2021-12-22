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"Вторая свадьба? Венчание?" Лилия Ребрик заинтриговала фото в белоснежном наряде

Шоу-бизнес
22 декабря 14:37
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Сейчас телеведущая с мужем отдыхает в Барселоне
"Вторая свадьба? Венчание?" Лилия Ребрик заинтриговала фото в белоснежном наряде

Лилия Ребрик заинтриговала поклонников новыми фотографиями, на которых позировала в белоснежном пеньюаре, а также рядом с букетом цветов, который напоминал свадебный.

Снимки телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

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Лилия Ребрик во второй раз выходит замуж?

Так, на днях Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким улетела в Барселону. Тогда телеведущая опубликовала снимок на фоне самолета, который сопроводила неоднозначной подписью. В частности, знаменитость признавалась, что для путешествия у них с мужем есть "классный романтический повод". Что именно имела ввиду Лилия, пока неизвестно.

Теперь же Ребрик заинтриговала своих поклонников еще больше. В ее соцсети появилась серия фотографий, на которых она позирует в белоснежном наряде, который напоминает образ невесты. Кроме того, рядом с Лилией лежит букет роз, также похожий на свадебный.

Поклонники вновь принялись гадать, какое же романтическое событие произойдет в Барселоне. Так, одни фолловеры предположили, что Лилия и Андрей сыграют вторую свадьбу, другие – венчание.

Ребрик и Дикий в Барселоне

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Лилия Ребрик
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