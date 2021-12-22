"Вторая свадьба? Венчание?" Лилия Ребрик заинтриговала фото в белоснежном наряде

Лилия Ребрик заинтриговала поклонников новыми фотографиями, на которых позировала в белоснежном пеньюаре, а также рядом с букетом цветов, который напоминал свадебный.

Снимки телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Лилия Ребрик во второй раз выходит замуж?

Так, на днях Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким улетела в Барселону. Тогда телеведущая опубликовала снимок на фоне самолета, который сопроводила неоднозначной подписью. В частности, знаменитость признавалась, что для путешествия у них с мужем есть "классный романтический повод". Что именно имела ввиду Лилия, пока неизвестно.

Теперь же Ребрик заинтриговала своих поклонников еще больше. В ее соцсети появилась серия фотографий, на которых она позирует в белоснежном наряде, который напоминает образ невесты. Кроме того, рядом с Лилией лежит букет роз, также похожий на свадебный.

Поклонники вновь принялись гадать, какое же романтическое событие произойдет в Барселоне. Так, одни фолловеры предположили, что Лилия и Андрей сыграют вторую свадьбу, другие – венчание.

Новости из мира шоу-бизнеса, что известно:

Больше оперативных новостей ищите в Telegram и Viber Новини.LIVE.