"Все уже не так, как прежде": Елена Кравец призналась, как изменилось ее общение с Зеленским

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец призналась, как изменилось ее общение с Владимиром Зеленским после того, как он стал президентом Украины.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой для программы "Экзамен".

Кравец рассказала о дружбе с Зеленским

Так, по словам Кравец, с 2019 года они видятся очень редко, несмотря на то, что они являются не только друзьями, но и кумовьями.

"Семья Зеленских для меня – друзья, с которыми я очень редко вижусь в последнее время. Мы крестные детей, мы кумовья, но мы очень редко видимся. Как мы шутим: "Вова нашел себе нормальную работу". С 2019 года все сильно изменилось, но было бы странно, если бы нет", - говорит Елена.

Последний раз с Зеленским актриса виделась на День Независимости:

"Когда мы последний раз виделись на День Независимости, что-то такое происходит… Ты понимаешь, что все уже не так, как прежде. Но в тоже время ты видишь того же человека, и понимаешь, что, несмотря на колоссальное напряжение и нагрузку, с которой он столкнулся, он остался для меня Вовой, не Владимиром Александровичем. И я этому очень рада. Я понимаю, что он изменился, конечно… Но факт, что я могу его не переименовывать в телефоне, и очень редко написать ему что-то, а он ответит "спс, дорогая".

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