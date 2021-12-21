Войди в Новый год без домашнего насилия: накануне праздников украинские звезды приняли участие в социальном проекте #НеЗдається

Примерно 2 миллиона человек в Украине страдают от домашнего насилия. Системная проблема ежегодно набирает новые масштабы в период новогодних праздников-именно на эти дни приходится рекордное количество обращений от пострадавших. Кампания #НеЗдається объединила 10 роликов, в которых ведущие читают реальные истории пострадавших от домашнего насилия, призывают начать новый год с новой, светлой страницы и обратиться за помощью.

Истории были размещены людьми на анонимной платформе "Мне кажется", которую почти год назад основал ИКМ в рамках кампании по борьбе с домашним насилием. Амбасадором проекта является телеведущая, Почетный Посол Фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина . Она же стала и частью диджитал-кампании #НеЗдається.

"Новогодние праздники - это момент мечтаний, загадывания желаний и надежд на позитивные изменения. Самое время для миллионов украинцев начать светлую страницу жизни — без насилия, — говорит Маша Ефросинина. — За 9 месяцев работы нашей платформы "Мне кажется" поступило почти 500 анонимных историй. Долгих, откровенных, чрезвычайно сложных, от которых иногда мороз по коже. Мы с другими участниками спецпроекта зачитали лишь несколько из них. Поддержать пострадавших, показать, что они не одни в своей проблеме, напомнить, куда они могут обратиться за помощью — именно такую цель мы ставили перед собой в этой кампании".

Лицами и важными голосами кампании стали ведущие Starlight Media: Надежда Матвеева, Наталья Ежова, Павел Костицын, Сергей Костыра, Юлия Зорий, Марина Боржемська, Яна Брензей и журналистка и блогер Рамина Есхакзай.

За почти год работы просветительской кампании "Мне кажется" был запущен анонимный дневник It seems, сервис бесплатной психологической помощи на платформе "Расскажи мне", вайбер-канал Stop Abuse Ukraine и распространены информационные плакаты по Украине. Сотрудничество с StarLight Media - еще один важный шаг в рамках кампании, рассказывает основатель ИКМ Виктор Березенко.

"Мы видим заметные результаты системной работы - пострадавшие стали меньше бояться и начинают больше обращаться за помощью. Это трудный путь, но он был бы еще тяжелее, если бы не надежные партнеры и неравнодушие инфлюэнсеров. Большое уважение к звездам, которые направляют свою популярность на привлечение внимания общества к болезненной проблеме. Этим видеопроектом мы хотим достучаться до пострадавших и помочь им сдвинуть с места решение этой проблемы, перевернуть эту страницу и в новом году действительно начать новую жизнь", - подчеркивает основатель ИКМ.

Съемки состоялись в последний день всемирной акции "16 дней активизма против гендерного насилия", в Международный день прав человека (10 декабря). Это символическое проявление ключевой мысли — противодействие домашнему насилию требует системной работы и регулярного привлечения всех неравнодушных сторон.

Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media: "Мы должны изменить отношение к фактам и истории о замалчивании домашнего насилия. Проблема, что вредит миллионам людей, — касается каждого. Спасибо всем, кто решается рассказать о собственном опыте и тем, кто использует свой голос в поддержку пострадавших. Как медиагруппа мы продолжим инвестировать свои информационные ресурсы в изменение культуры — партнерских отношений, уважения к правам человека и нулевой толерантности к насилию. Мы рады объединению усилий с партнерами в кампании #НеЗдається и надеемся, что благодаря ей мечта о жизни, свободной от насилия, осуществится для многих людей".

Генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко: "Домашнее насилие – масштабная проблема в стране, которая особенно обострилась в период пандемии COVID-19. Про домашнее насилие редко говорят пострадавшие и боятся обращаться за помощью. Именно поэтому Красный Крест Украины продолжает поддерживать всеукраинскую кампанию "Мне кажется", ведь о домашнем насилии молчать нельзя, потому что достоинство и уважение к человеку – превыше всего".

Все ролики будут опубликованы в течение двух недель накануне праздника Нового года на ресурсах медиагруппы Starlight Media.

ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И НУЖДАЕТЕСЬ В ПОМОЩИ

tellme.com.ua — онлайн-платформа, где можно получить три бесплатные консультации психолога.

itseems.com.ua — онлайн-платформа, где можно анонимно рассказать свою историю насилия.

102 - Национальная полиция Украины.

15 47 — бесплатная круглосуточная горячая линия для жертв домашнего насилия.

116 123 (с мобильного) и 0 800 500 335 (со стационарного) — бесплатная национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, "Ла Страда-Украина".

116 111 (с мобильного) и 0 800 500 225 (со стационарного) — национальная детская горячая линия "Ла Страда-Украина".

0 800 213 103 — круглосуточная горячая линия бесплатной правовой помощи