В Украине выбрали "Мисс плюс-сайз 2021": как выглядят красавицы-победительницы. Фото

18 декабря в Киеве состоялся финал конкурса Miss&MrsWorld Plus Size Ukraine 2021, в результате которого стало известно, кто поедет представлять нашу страну в следующем году на мировом конкурсе в Бразилии. К слову, победа досталась не одной участнице – сразу четыре украинки будут готовиться к поездке.

Так, как сообщает генеральный директор конкурса Татьяна Котелкина, титулы и возможность отправиться в Бразилию на финале получили четыре участницы. Miss Top of the World Plus Size Ukraine стала визажист Евгения Чумакова из Харькова, Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 получила актриса Колмыкова Екатерина из Мариуполя, MS World Plus Size Ukraine 2021 – сотрудница ГСЧС Кузина Ольга из Полтавы, а MS Ukraine Plus Size Queen 2021 – бизнесвумен Черепная Галина из Харькова.

Евгения Чумакова

Екатерина Колмыкова

Ольга Кузина

Галина Черепная

