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В Украине выбрали "Мисс плюс-сайз 2021": как выглядят красавицы-победительницы. Фото

Шоу-бизнес
21 декабря 14:23
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В конкурсе приняли участие 27 девушек
В Украине выбрали "Мисс плюс-сайз 2021": как выглядят красавицы-победительницы. Фото

18 декабря в Киеве состоялся финал конкурса Miss&MrsWorld Plus Size Ukraine 2021, в результате которого стало известно, кто поедет представлять нашу страну в следующем году на мировом конкурсе в Бразилии. К слову, победа досталась не одной участнице – сразу четыре украинки будут готовиться к поездке.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как выглядят главные красавицы плюс-сайз.

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Как выглядят победительницы "Мисс плюс-сайз 2021"

Так, как сообщает генеральный директор конкурса Татьяна Котелкина, титулы и возможность отправиться в Бразилию на финале получили четыре участницы. Miss Top of the World Plus Size Ukraine стала визажист Евгения Чумакова из Харькова, Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 получила актриса Колмыкова Екатерина из Мариуполя, MS World Plus Size Ukraine 2021 – сотрудница ГСЧС Кузина Ольга из Полтавы, а MS Ukraine Plus Size Queen 2021 – бизнесвумен Черепная Галина из Харькова.

Евгения Чумакова

Екатерина Колмыкова

Ольга Кузина

Галина Черепная

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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