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Украинскую "Мисс Вселенная 2021" вызвали в суд: что произошло

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021", Анна Неплях первый раз в своей жизни отправилась в суд. Заседание посвящено ДТП, в которое попала модель.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. По данным журналистов, речь идет об аварии, которая случилась 4 ноября.

Анна Неплях попала в ДТП

"Хотелось бы ранним утром ехать куда-нибудь в другое место, но я еду на свой первый суд. У меня на этой неделе два суда и все по ДТП", – пояснила Неплях.

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ДТП с Анной Неплях

По данным OBOZREVATEL, 4 ноября Анна Неплях, управляя своим красным Mercedes-Benz, врезалась в два чужих автомобиля. В ДТП никто не пострадал, но машина звезды получила серьезные повреждения.

Об аварии Неплях сообщила сразу же и призналась, что во всем виновата она сама. По словам модели, она не рассчитала тормозной путь. Она также добавила, что это - ее первое серьезное дорожно-транспортно происшествие.

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Автор публикации
Игорь Гришин
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Анна Неплях
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