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Топ-5 мировых звезд, которые ненавидят Россию

В мире растет число людей, которые открыто презирают Россию за ее политику. Среди них становится больше и больше знаменитостей.

Novyny.LIVE собрали топ-5 всемирно известных звезд, которые в открытую заявили о своей нелюбви к государству-агрессору.

Селена Гомез

Певица активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и критикует анти-ЛГБТ-законы. Подобные законодательные инициативы, которых полным-полно в России и стали причиной нелюбви звезды к этой стране. Теперь Гомез не гастролирует в РФ, получив там "бан" и неоднократно заявляла о своей неприязни к этой стране.

Селена Гомез против РФ

Леди Гага

Американская поп-дива еще в 2013 году не побоялась заявить, что не любит Россию. Леди Гаге претит агрессивная политика этой страны. Кроме того, она критикует консервативные ненавистнические взгляды российского правительства на ЛГБТ.

Леди Гага против РФ

Джим Керри

Легендарный комик возненавидел РФ после американских президентских выборов 2016 года. Керри разгневали попытки российских спецслужб вмешаться в процесс волеизъявления американцев.

Джим Керри против РФ

Дженнифер Лоуренс

Знаменитая актриса предпочитает не уточнять причин своей нелюбви к РФ. Вместо этого она указывает в общем на неправильную политику Кремля.

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Но это не мешает ей отказывать в любых комментариях российским журналистам. А еще в 2017 году она даже попросила вывести прессу из РФ из зала, во время премьеры фильма "Mom!".

Дженнифер Лоуренс против РФ

Морган Фриман

Голливудский актер открыто обвинил российскую власть во вмешательстве в выборы в США 2016 года. Более того, в знак своей позиции, он появился в видеоролике, подготовленном американским правительством и посвященном расследованию вмешательства России в избирательный процесс в Штатах.

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Автор публикации
Игорь Гришин
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Россия Леди Гага Селена Гомес
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