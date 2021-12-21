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"Странно было увидеть ее упреки": в YUNA отреагировали на возмущение Кароль по поводу ее номинации

Шоу-бизнес
21 декабря 11:51
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Певица обиделась, что она оказалась лишь в одной номинации
"Странно было увидеть ее упреки": в YUNA отреагировали на возмущение Кароль по поводу ее номинации

На днях Тина Кароль возмутилась списком номинаций популярной премии YUNA – певица претендовала на победу лишь как лучшая исполнительница. По словам звезды, ее могли номинировать и в других категориях. Отреагировать на возмущения Тины решил генпродюсер премии Павел Шилько.

В комментарии "КП Украина" он дал ответ, почему Кароль не попала в другие номинации.

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В YUNA отреагировали на скандал с Кароль

В частности, Шилько заявил, что шоу Тины Кароль не соответствовало условиям YUNA, поэтому оно не попало в номинацию:

"Ответ на этот вопрос содержится в открытом источнике – регламенте нашей премии, который можно прочитать на официальном сайте YUNA. Один из пунктов раздела 3, посвященный номинации "Лучшее концертное шоу", гласит: "В категории могут быть номинированы сольные (не фестивальные) музыкальные концерты и шоу украинских артистов, которые состоялись в период, указанный в пункте 2, и на которые осуществлялась продажа билетов". Шоу Тины было частью фестиваля Atlas Weekend и проходило в бесплатный день, поэтому, согласно нашим правилам, не может претендовать на победу в этой номинации".

По словам Павла, он не понимает упреки Тины:

"Тина Кароль – 6-кратная победительница YUNA, которая получила также самую престижную награду "За особые достижения в музыке" в этом году на нашей 10-й церемонии. Поэтому мне очень странно было увидеть ее упреки в дефиците внимания со стороны нашей премии. Кроме того, ее попадание в номинацию "Лучшая исполнительница" в этом году – это признание значения той большой работы, которую она проделала за 2021 год".

 

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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