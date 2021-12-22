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Солист "ТіК" Бронюк поразил невероятным похудением: как сейчас выглядит. Фото

Солист группы "ТіК" Виктор Бронюк поразил результатами похудения. Артисту удалось сбросить более 30 килограммов, и сейчас его просто не узнать.

Свой внешний вид Бронюк продемонстрировал во время съемок кавера на популярный хит "Олені". Его певец спел вместе с певицей Jerry Heil.

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Солист "ТіК" Бронюк поразил невероятным похудением

Так, в кадре артист предстал в темно-синем костюме и белоснежной рубашке, а на завершение - новогодняя шапка. Впрочем, в центре внимания все же оказалась фигура Бронюка – сейчас музыканта с трудом удается узнать.

Как признавался певец, чтобы сбросить лишние килограммы, ему пришлось отказаться от алкоголя, а также следить за своим питанием. Кроме того, Бронюк занимается и физическими нагрузками. В частности, в последнее время артиста увлекла скандинавская ходьба.

виктор бронюк очень худой

Как раньше выглядел Бронюк:

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Виктор Бронюк
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