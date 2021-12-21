"Слишком худая": в сети обсуждают фигуру Jerry Heil в тесном боди

Певица Jerry Heil порадовала своих поклонников новой фотографией, на которой продемонстрировала стройную фигуру в боди.

Фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram.

Jerry Heil показала фигуру в тесном боди

На фотографии Jerry Heil позирует в откровенном боди телесного цвета, который подчеркнул все изгибы тела знаменитости. В частности, в кадре певица продемонстрировала стройные ноги и тонкую талию. Образ завершали яркий макияж и необычная прическа.

В комментариях поклонники принялись обсуждать фигуру звезды. Так, одни фолловеры пришли в восторг от стройных форм девушки, а другие, наоборот, отметили, что Jerry Heil очень худая, а также обратили внимание на отсутствие пышных форм.

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