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"Слишком худая": в сети обсуждают фигуру Jerry Heil в тесном боди

Певица Jerry Heil порадовала своих поклонников новой фотографией, на которой продемонстрировала стройную фигуру в боди.

Фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram.

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Jerry Heil показала фигуру в тесном боди

На фотографии Jerry Heil позирует в откровенном боди телесного цвета, который подчеркнул все изгибы тела знаменитости. В частности, в кадре певица продемонстрировала стройные ноги и тонкую талию. Образ завершали яркий макияж и необычная прическа.

джерри хейл показала тело

джерри хейл показала фигуру

В комментариях поклонники принялись обсуждать фигуру звезды. Так, одни фолловеры пришли в восторг от стройных форм девушки, а другие, наоборот, отметили, что Jerry Heil очень худая, а также обратили внимание на отсутствие пышных форм.

джерри хейл очень похудела

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Jerry Heil
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