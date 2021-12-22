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Правила Нацотбора на "Евровидение-2022" радикально изменили: как пройдет мероприятие

Шоу-бизнес
22 декабря 18:58
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Уже в конце зимы станет известен победитель
Правила Нацотбора на "Евровидение-2022" радикально изменили: как пройдет мероприятие

Национальный отбор представителя Украины на конкурс "Евровидение" в 2022 году будет проходить по новым правилам. В частности, на этот раз зрители увидят в прямом эфире только финал отбора и уже в конце февраля станет известен победитель.

Эту информацию в эфире "UA:Перший" подтвердил член правления Общественного вещания Ярослав Лодыгин. Он напомнил, что два полуфинала, как в предыдущие годы, проводиться не будут.

Национальный отбор на Евровидение 2022

"Мы будем проводить конкурс самостоятельно. Финал нацотбора состоится в формате одного большого концерта где-то в середине февраля – конкретную дату не скажу, но в третьей декаде февраля мы точно будем знать имя победителя или победительницы", – пояснил Лодыгин.

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Кроме того он добавил, что конкурсная песня в этом году должна быть не длиннее трех минут. Обнародована она может быть раньше сентября 2021 года – более новые треки приниматься не будут.

Что известно о "взрослом" Евровидении:

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Автор публикации
Игорь Гришин
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Евровидение
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