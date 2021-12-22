Правила Нацотбора на "Евровидение-2022" радикально изменили: как пройдет мероприятие

Национальный отбор представителя Украины на конкурс "Евровидение" в 2022 году будет проходить по новым правилам. В частности, на этот раз зрители увидят в прямом эфире только финал отбора и уже в конце февраля станет известен победитель.

Эту информацию в эфире "UA:Перший" подтвердил член правления Общественного вещания Ярослав Лодыгин. Он напомнил, что два полуфинала, как в предыдущие годы, проводиться не будут.

"Мы будем проводить конкурс самостоятельно. Финал нацотбора состоится в формате одного большого концерта где-то в середине февраля – конкретную дату не скажу, но в третьей декаде февраля мы точно будем знать имя победителя или победительницы", – пояснил Лодыгин.

Кроме того он добавил, что конкурсная песня в этом году должна быть не длиннее трех минут. Обнародована она может быть раньше сентября 2021 года – более новые треки приниматься не будут.

Что известно о "взрослом" Евровидении: