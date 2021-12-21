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Полуобнаженные Добрынин и Квиткова устроили дерзкую фотосессию. Фото

Шоу-бизнес
21 декабря 11:11
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Супруги поделились провокационным кадром
Полуобнаженные Добрынин и Квиткова устроили дерзкую фотосессию. Фото

После рождения сына Льва Даша Квиткова и Никита Добрынин с головой окунулись в будни новоиспеченных родителей. Однако теперь супруги, похоже, готовы совмещать заботу о малыше с блогерской деятельностью.

Недавно Даша и Никита снялись в дерзкой фотосессии, а провокационным снимком Квиткова поделилась в своем Instagram.

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Квиткова и Добрынин снялись полуобнаженными

"Не забыли ли вы о том, что мы не только родители в пижаме?", - поинтересовалась у фолловеров Даша.

На фотографии пара предстала в довольно откровенных образах: Никита позировал без одежды, засветив часть голого торса, а Даша – в черном белье и кожаном тренче.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Примечательно, что ранее Квиткова жаловалась, что после родов ее фигура очень изменилась. Тогда девушка устроила настоящую борьбу с лишними килограммами и, судя по фотографии, Даше все же удалось вернуть идеальную форму. О чем свидетельствует и новый снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Даша Квиткова Никита Добрынин
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Главная Шоу-бизнес Полуобнаженные Добрынин и Квиткова устроили дерзкую фотосессию. Фото
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