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Остапчук повеселился с детьми от экс-жены: в сеть попало видео

Шоу-бизнес
21 декабря 08:33
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Телеведущий показал, как проводит время с сыном и дочкой
Остапчук повеселился с детьми от экс-жены: в сеть попало видео

Владимир Остапчук, у которого непростые отношения с бывшей женой Еленой Войченко после развода, показал, как проводит время с их совместными детьми. Похоже, несмотря на конфликт, женщина не запрещает бывшему мужу общаться с дочкой и сыном.

Соответствующий ролик Остапчук опубликовал на своей странице в Instagram.

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Остапчук повеселился с детьми от экс-жены

Так, в своей соцсети звездный отец показал, как наслаждается снежной погодой вместе с дочкой Эмилией и сыном Эваном. Судя по видео, Остапчук с детьми лепили снежную бабу, а также радовались снегу.

"Коротко о настоящей зиме", - подписал ролик Остапчук.

Примечательно, что ранее Елена негативно была настроена по отношению к тому, что Владимир проводит время с детьми. Впрочем, со временем экс-супругам все же удалось найти решение. Время от времени Остапчук делится трогательными кадрами с сыном и дочкой в своей соцсети, на которых показывает, как они проводят время вместе.

Больше о Владимире Остапчуке

  • Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, почему любимая работа может превратиться в рутину и какие действия помогут этого избежать.
  • Остапчук с женой Кристиной "засветились" в компании российского исполнителя Филиппа Киркорова. Впоследствии Кристина прокомментировала встречу с артистом, которому снова запретили въезд в Украину.

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Владимир Остапчук
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