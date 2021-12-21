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Обожаю украинский язык: Иван Дорн поставил на место российскую журналистку

Шоу-бизнес
21 декабря 15:22
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Он заявил, что ощущает себя украинцем
Обожаю украинский язык: Иван Дорн поставил на место российскую журналистку

Известный певец Иван Дорн заявил, что хотя и общается на русском языке, он ощущает себя именно украинцем. При этом он подчеркнул, что обожает государственный язык родины.

Этот ответ он дал российской журналистке Катерине Гордеевой в шоу "Скажи Гордеевой". При этом, отметил Дорн, он говорит не о генетике.

Иван Дорн - украинец

"Это не вопрос кровей и даже не ДНК. То есть, не генетических каких-то историй. А этники, которой ты насыщаешься, культуры, менталитет – все это приобретаешь здесь и становишься украинцем", – подчеркнул музыкант.

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Отвечая на вопрос журналистки об украинских корнях, Дорн был очень категоричен: "Я украинец – и все". Но при этом он уточнил, что украинский язык ему не родной, изучать Дорн его начал только в пятом классе, а сама школа, в которую он ходил, была русскоязычной.

"Образовалась такая атмосфера в Славутиче, русскоязычности: школа у меня была русскоязычной, была русская литература, русский язык. Сейчас этого невозможно представить в нашей стране. Такого уже давно нет. Но тогда было так", – добавил певец.

Самой же большой проблемой, по мнению Дорна, для него остается то, что он не пишет на украинском. Ведь сочинять качественные песни ему хочется именно на языке его родины.

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Автор публикации
Игорь Гришин
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Иван Дорн
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