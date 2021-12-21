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Нежный взгляд и улыбка: Миддлтон и принца Уильяма засняли на публике во время чувственного момента

Шоу-бизнес
21 декабря 16:47
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Герцоги не часто демонстрируют свои чувства на публике
Нежный взгляд и улыбка: Миддлтон и принца Уильяма засняли на публике во время чувственного момента

Кейт Миддлтон и принц Уильям строго придерживаются королевского протокола, поэтому заметить проявление чувств между супругами на публике практически невозможно. Однако в особенные момент Кейт и Уильям не могут удержаться.

Один из таких моментов и попал в кадр, как передает The Hello Magazine.

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Миддлтон и Уильям обменялись нежными улыбками на публике

Так, на днях герцоги стали гостями рождественского концерта Togetherat Christmas, который организовала сама Миддлтон. Событие прошло в Вестминстерском аббатстве, где и проводилась съемка. Несмотря на то, что весь концерт покажут перед Рождеством, в сеть уже попал небольшой кусочек.

В частности, Кейт и Уильяма засняли во время выступления Элли Голдинг, которая исполняла песню "Have Yourself a Merry Little Christmas". В середине выступления супруги смотрят друг на друга и нежно улыбаются. Возможно такую реакцию вызвали воспоминания: 10 лет назад пара сыграла здесь собственную свадьбы, а для гостей тогда пела все та же Элли Голдинг.

Кейт Миддлтон и принц Уильм обменялись нежными взглядами

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Кейт Миддлтон принц Уильям
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