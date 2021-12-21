Нежный взгляд и улыбка: Миддлтон и принца Уильяма засняли на публике во время чувственного момента

Кейт Миддлтон и принц Уильям строго придерживаются королевского протокола, поэтому заметить проявление чувств между супругами на публике практически невозможно. Однако в особенные момент Кейт и Уильям не могут удержаться.

Один из таких моментов и попал в кадр, как передает The Hello Magazine.

Миддлтон и Уильям обменялись нежными улыбками на публике

Так, на днях герцоги стали гостями рождественского концерта Togetherat Christmas, который организовала сама Миддлтон. Событие прошло в Вестминстерском аббатстве, где и проводилась съемка. Несмотря на то, что весь концерт покажут перед Рождеством, в сеть уже попал небольшой кусочек.

WATCH: More video just released by @ITV of Kate’s ‘Together at Christmas’ carol concert which will be broadcast on Christmas Eve.

It shows @elliegoulding singing ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’ (look out for a cutaway of William and Kate at the end). pic.twitter.com/JcfRzHSR1q — Chris Ship (@chrisshipitv) December 20, 2021

В частности, Кейт и Уильяма засняли во время выступления Элли Голдинг, которая исполняла песню "Have Yourself a Merry Little Christmas". В середине выступления супруги смотрят друг на друга и нежно улыбаются. Возможно такую реакцию вызвали воспоминания: 10 лет назад пара сыграла здесь собственную свадьбы, а для гостей тогда пела все та же Элли Голдинг.

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