live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Шоу-бизнес
  • "Не знал, как она отреагирует": Горбунов впервые рассказал, как делал предложение Осадчей

"Не знал, как она отреагирует": Горбунов впервые рассказал, как делал предложение Осадчей

Шоу-бизнес
21 декабря 15:32
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 327
views-icon
Читать на украинском
Особенный момент произошел в Одессе
"Не знал, как она отреагирует": Горбунов впервые рассказал, как делал предложение Осадчей

Юрий Горбунов и Катя Осадчая для большинства поклонников –пример идеальной пары. Супруги в браке уже четыре года и воспитывают вместе троих сыновей. Однако, как признался Горбунов, когда он делал предложение Осадчей, он не знал, как она отреагирует и очень волновался.

Об этом телеведущий рассказал за кулисами "Голоса країни", передает ТСН.

Читайте також:
Осадчая и Горбунов крестили маленького сына: фото

Как Горбунов делал предложение Осадчей

Так, по словам Горбунова, предложение он сделал в Одессе. Тогда для него это был волнующий момент. Однако Юрий убежден: для женщин предложение руки и сердца – важно.

"Я в своевремя делал предложение Кате в Одессе и для меня это было очень сложно, поскольку я не знал, как она отреагирует. Она ответила "да", но это был очень волнующий момент. Для женщин это очень важный момент. Он значим и говорит, что мужчина ничего не боится и на весь мир может опуститься на колено и предложить руку и сердце", - считает Горбунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Напомним, Юрий и Катя поженились в 2017 году. Однако свадьба прошла вдали от публики, поэтому подробности торжества супруги держат в секрете. В феврале того же года у пары родился первый совместный ребенок – сын Иван, а в августе 2021-го на свет появился сын Даниил. Также у Осадчей есть взрослый сын Илья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Осадчая и Горбунов: что известно

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 1

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 327
Катя Осадчая Юрий Горбунов
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Звезда "Крепостной" впервые показала своего мужа. Фото

Звезда "Крепостной" впервые показала своего мужа. Фото

23 декабря 19:01

Шоу-бизнес
Легендарный Майкл Китон опять вернется к роли Бэтмена: что известно

Легендарный Майкл Китон опять вернется к роли Бэтмена: что известно

23 декабря 18:36

Шоу-бизнес
"Скоммуниздил и не вернул": Иван Дорн признался в воровстве

"Скоммуниздил и не вернул": Иван Дорн признался в воровстве

23 декабря 17:48

Шоу-бизнес
В стиле "Игры в кальмара": Каминская с экс-мужем с размахом отметили 7-летие сына в Киеве. Фото

В стиле "Игры в кальмара": Каминская с экс-мужем с размахом отметили 7-летие сына в Киеве. Фото

23 декабря 16:44

Шоу-бизнес
Главная Шоу-бизнес "Не знал, как она отреагирует": Горбунов впервые рассказал, как делал предложение Осадчей
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен