"Не знал, как она отреагирует": Горбунов впервые рассказал, как делал предложение Осадчей

Юрий Горбунов и Катя Осадчая для большинства поклонников –пример идеальной пары. Супруги в браке уже четыре года и воспитывают вместе троих сыновей. Однако, как признался Горбунов, когда он делал предложение Осадчей, он не знал, как она отреагирует и очень волновался.

Об этом телеведущий рассказал за кулисами "Голоса країни", передает ТСН.

Как Горбунов делал предложение Осадчей

Так, по словам Горбунова, предложение он сделал в Одессе. Тогда для него это был волнующий момент. Однако Юрий убежден: для женщин предложение руки и сердца – важно.

"Я в своевремя делал предложение Кате в Одессе и для меня это было очень сложно, поскольку я не знал, как она отреагирует. Она ответила "да", но это был очень волнующий момент. Для женщин это очень важный момент. Он значим и говорит, что мужчина ничего не боится и на весь мир может опуститься на колено и предложить руку и сердце", - считает Горбунов.

Напомним, Юрий и Катя поженились в 2017 году. Однако свадьба прошла вдали от публики, поэтому подробности торжества супруги держат в секрете. В феврале того же года у пары родился первый совместный ребенок – сын Иван, а в августе 2021-го на свет появился сын Даниил. Также у Осадчей есть взрослый сын Илья.

Осадчая и Горбунов: что известно