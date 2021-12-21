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"Не хотелось, чтобы ему не понравилось": Елена Кравец рассказала о выступлении с "Квартал 95" перед Зеленским

Шоу-бизнес
21 декабря 10:00
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По словам актрисы, она волновалась, когда выступала перед Зеленским
"Не хотелось, чтобы ему не понравилось": Елена Кравец рассказала о выступлении с "Квартал 95" перед Зеленским

В декабре прошел новогодний концерт "Квартал 95", на котором присутствовал бывший руководитель проекта и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По словам актрисы студии Елены Кравец, выступать перед главой страны было волнительно.

Такое признание артистка сделала в интервью Кате Осадчей для "Світського життя".

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Зеленский пришел на концерт "Квартал 95"

В частности, Елена призналась, что волновалась выступать перед Зеленским. Однако это было вызвано не тем, что он президент, а потому что она не хотела, чтобы ему как бывшему руководителю не понравился концерт.

"Конечно, волновалась. Не потому что пришел президент, а потому что мы давно не виделись, не хотелось, чтобы ему не понравилось", - заявила Кравец.

На вопрос Осадчей, не боялась ли Елена забыть слова или перепутать что-то во время выступления перед Зеленским, актриса ответила:

"С ним это все тоже случалось".

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Владимир Зеленский Квартал 95 Елена Кравец
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