"Не хотелось, чтобы ему не понравилось": Елена Кравец рассказала о выступлении с "Квартал 95" перед Зеленским

В декабре прошел новогодний концерт "Квартал 95", на котором присутствовал бывший руководитель проекта и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По словам актрисы студии Елены Кравец, выступать перед главой страны было волнительно.

Такое признание артистка сделала в интервью Кате Осадчей для "Світського життя".

Зеленский пришел на концерт "Квартал 95"

В частности, Елена призналась, что волновалась выступать перед Зеленским. Однако это было вызвано не тем, что он президент, а потому что она не хотела, чтобы ему как бывшему руководителю не понравился концерт.

"Конечно, волновалась. Не потому что пришел президент, а потому что мы давно не виделись, не хотелось, чтобы ему не понравилось", - заявила Кравец.

На вопрос Осадчей, не боялась ли Елена забыть слова или перепутать что-то во время выступления перед Зеленским, актриса ответила:

"С ним это все тоже случалось".

Другие новости из мира шоу-бизнеса