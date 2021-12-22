"Нас насилуют": жена Болдуина пожаловалась на преследования

Жена голливудского актера Алека Болдуина, Хилари опровергла информацию о том, что их с мужем якобы остановила полиция. Знаменитость объяснила - она сама попросила у офицера помощи из-за преследования папарацци.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, комментируя слухи о том, что ее задержали полицейские в рамках расследования гибели Галины Хатчинс - оператора фильма "Ржавчина".

"Я ехала с Алеком и Кармен в машине, пока не нашла полицейскую и не попросила помощи из-за людей, преследующих меня. Тот, кто преследует нас таким уродливым образом, вышел и начал кричать на полицию и на меня... Сказал, что он на работе, а я мешаю ему – очевидно, потому что я не позволяю ему "насиловать" меня и мою семью", – подчеркнула Хилария.

По словам жены Болдуина, с этим конкретным папарацци у нее уже возникали проблемы раньше. Именно поэтому она решила обратиться к офицерам.

Хилария добавила, что фотографию ее с полицейскими сделал именно этот фотограф, в то время как она жаловалась на него. Она подчеркнула, что не собирается молчать и терпеть издевательства со стороны желтой прессы.

Что известно о трагическом инциденте: