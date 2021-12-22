"Нас насилуют": жена Болдуина пожаловалась на преследования

Жена голливудского актера Алека Болдуина, Хилари опровергла информацию о том, что их с мужем якобы остановила полиция. Знаменитость объяснила - она сама попросила у офицера помощи из-за преследования папарацци.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, комментируя слухи о том, что ее задержали полицейские в рамках расследования гибели Галины Хатчинс - оператора фильма "Ржавчина".
"Я ехала с Алеком и Кармен в машине, пока не нашла полицейскую и не попросила помощи из-за людей, преследующих меня. Тот, кто преследует нас таким уродливым образом, вышел и начал кричать на полицию и на меня... Сказал, что он на работе, а я мешаю ему – очевидно, потому что я не позволяю ему "насиловать" меня и мою семью", – подчеркнула Хилария.
По словам жены Болдуина, с этим конкретным папарацци у нее уже возникали проблемы раньше. Именно поэтому она решила обратиться к офицерам.
Хилария добавила, что фотографию ее с полицейскими сделал именно этот фотограф, в то время как она жаловалась на него. Она подчеркнула, что не собирается молчать и терпеть издевательства со стороны желтой прессы.
Что известно о трагическом инциденте:
- В сети появились первые фотографии Алека Болдуина после того, как он застрелил украинку Галину Хатчинс. Фотографии были сделаны на автостоянке около офиса шерифа округа Санта-Фе после допроса.
- Что известно об убитой Галине Хатчинс – операторе, которая родилась и выросла в Киеве.
- Появились последние кадры со съемочной площадки фильма "Ржавчина". Кроме того, опубликовано последнее видео Галины Хатчинс со съемок, которые стали для нее фатальными.
- В сети обнаружили архивный твит актера, в котором он рассуждает о случайном убийстве. Его Алек Болдуи н разместил на своей странице в Twitter еще в 2017 году.
- В сети между смертельным инцидентом во время съемок вестерна "Ржавчина" и сюжетом самой картины обнаружили мистическую связь. По сюжету, Алек Болдуин, который в реальной жизни случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, играет деда, который скрывается от полиции после случайного убийства.
- После смертельного инцидента на съемках вестерна "Ржавчина", в результате которого умерла 42-летняя украинка – оператор Галина Хатчинс, брат Алека Болдуина, 55-летний американский актор Стивен Болдуин нарушил молчание.
- Стало известно, кто дал пистолет, из которого Алек Болдуин случайно застрелил на съемках оператора Галину Хатчинс.