Мисс Мира-2021 перенесли: когда пройдет конкурс

Конкурс красоты Мисс Мира 2021 года, перенесенный из-за COVID-19, пройдет 16 марта 2022 года. Место проведения не изменилось - мероприятие проведут в Пуэрто-Рико.

Об этом на странице конкурса в Instagram сообщили его организаторы. Изначально Мисс Мира 2021 должно было пройти еще 16 декабря 2021 года, но за шесть часов до начала конкурса он был приостановлен - выяснилось, что сразу несколько участниц заболели коронавирусом.

"Мы так рады, что остаемся в Пуэрто-Рико, чтобы короновать новую Мисс мира! Мы были поражены поддержкой людей здесь! Обратный отсчет и окончательная планировка начались. Мы любим Пуэрто-Рико", – написала президент компании Miss World Ltd Джулия Морли.

Теперь за звание Мисс Мира 2021 года сразятся представительницы 32 государств. Украину на конкурсе представит винничанка Александра Яремчук.

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