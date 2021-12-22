live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
Мисс Мира-2021 перенесли: когда пройдет конкурс

Конкурс красоты Мисс Мира 2021 года, перенесенный из-за COVID-19, пройдет 16 марта 2022 года. Место проведения не изменилось - мероприятие проведут в Пуэрто-Рико.

Об этом на странице конкурса в Instagram сообщили его организаторы. Изначально Мисс Мира 2021 должно было пройти еще 16 декабря 2021 года, но за шесть часов до начала конкурса он был приостановлен - выяснилось, что сразу несколько участниц заболели коронавирусом.

Финал Мисс Мира 2021

"Мы так рады, что остаемся в Пуэрто-Рико, чтобы короновать новую Мисс мира! Мы были поражены поддержкой людей здесь! Обратный отсчет и окончательная планировка начались. Мы любим Пуэрто-Рико", – написала президент компании Miss World Ltd Джулия Морли.

Читайте також:
Как выглядели победительницы "Мисс Вселенная" раньше и сейчас: фото красоток

Теперь за звание Мисс Мира 2021 года сразятся представительницы 32 государств. Украину на конкурсе представит винничанка Александра Яремчук.

 

 

Читайте другие новости о конкурсах красоты

Последние новости по теме:
Автор публикации
Игорь Гришин
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 62
коронавирус конкурс красоты
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Звезда "Крепостной" впервые показала своего мужа. Фото

Звезда "Крепостной" впервые показала своего мужа. Фото

23 декабря 19:01

Шоу-бизнес
Легендарный Майкл Китон опять вернется к роли Бэтмена: что известно

Легендарный Майкл Китон опять вернется к роли Бэтмена: что известно

23 декабря 18:36

Шоу-бизнес
"Скоммуниздил и не вернул": Иван Дорн признался в воровстве

"Скоммуниздил и не вернул": Иван Дорн признался в воровстве

23 декабря 17:48

Шоу-бизнес
В стиле "Игры в кальмара": Каминская с экс-мужем с размахом отметили 7-летие сына в Киеве. Фото

В стиле "Игры в кальмара": Каминская с экс-мужем с размахом отметили 7-летие сына в Киеве. Фото

23 декабря 16:44

Шоу-бизнес
Главная Шоу-бизнес Мисс Мира-2021 перенесли: когда пройдет конкурс
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен