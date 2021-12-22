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Минус 30 кг: голливудская актриса изменилась до неузнаваемости. Как выглядела раньше и сейчас

Шоу-бизнес
22 декабря 12:38
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У знаменитости невероятные перемены во внешнем виде
Минус 30 кг: голливудская актриса изменилась до неузнаваемости. Как выглядела раньше и сейчас

Актриса Ребел Уилсон не устает поражать своими переменами во внешнем виде. Голливудская звезда, которая на протяжении многих лет поддерживала статус пышечки и в ролях, и в обычной жизни, преобразилась до неузнаваемости. За два года Ребел удалось сбросить 30 кг, и она не планирует останавливаться на этом.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как знаменитость изменилась за это время и как сейчас выглядит.

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Ребел Уилсон: до похудения на 30 кг и сейчас

Так, на днях Ребел поделилась новой фотографией в своем Instagram, на которой предстала в тесном наряде: актриса примерила блестящие штаны и черный топ. Такой аутфит подчеркнул стройные формы знаменитости, которые в очередной раз впечатлили всех поклонников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам Уилсон, она решила похудеть не только ради того, чтобы приобрести идеальную фигуру. Актриса хочет увеличить свои шансы на здоровую беременность. Более того, Ребел отнеслась к похудению довольно серьезно – обратилась к специалистам, прошла детокс-курс, а затем вместе с диетологом и тренером создала собственную систему питания и физических нагрузок.

ребел уилсон до похудения

ребел уилсон до похудения

ребел уилсон как выглядела раньше

При этом Ребел не пропагандирует похудение и диеты:

"Вместо того, чтобы взвешиваться, лучше подойди к зеркалу и скажи себе, что ты умная, талантливая и совершенная — такая, какая ты есть".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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диета Голливуд
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Главная Шоу-бизнес Минус 30 кг: голливудская актриса изменилась до неузнаваемости. Как выглядела раньше и сейчас
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