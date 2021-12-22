Минус 30 кг: голливудская актриса изменилась до неузнаваемости. Как выглядела раньше и сейчас

Актриса Ребел Уилсон не устает поражать своими переменами во внешнем виде. Голливудская звезда, которая на протяжении многих лет поддерживала статус пышечки и в ролях, и в обычной жизни, преобразилась до неузнаваемости. За два года Ребел удалось сбросить 30 кг, и она не планирует останавливаться на этом.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как знаменитость изменилась за это время и как сейчас выглядит.

Ребел Уилсон: до похудения на 30 кг и сейчас

Так, на днях Ребел поделилась новой фотографией в своем Instagram, на которой предстала в тесном наряде: актриса примерила блестящие штаны и черный топ. Такой аутфит подчеркнул стройные формы знаменитости, которые в очередной раз впечатлили всех поклонников.

По словам Уилсон, она решила похудеть не только ради того, чтобы приобрести идеальную фигуру. Актриса хочет увеличить свои шансы на здоровую беременность. Более того, Ребел отнеслась к похудению довольно серьезно – обратилась к специалистам, прошла детокс-курс, а затем вместе с диетологом и тренером создала собственную систему питания и физических нагрузок.

При этом Ребел не пропагандирует похудение и диеты:

"Вместо того, чтобы взвешиваться, лучше подойди к зеркалу и скажи себе, что ты умная, талантливая и совершенная — такая, какая ты есть".

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