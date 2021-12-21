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Кухар и Стоянов повеселились на снежном курорте в США: яркие фото с отпуска

Шоу-бизнес
21 декабря 12:31
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На отдыхе звездная пара не забывает об активностях
Кухар и Стоянов повеселились на снежном курорте в США: яркие фото с отпуска

После завершения "Танців з зірками" один из членов жюри, прима-балерина Екатерина Кухар отправилась в отпуск восстанавливать силы. А компанию ей составил ее муж Александр Стоянов. Вместе супруги улетели в США.

Снимкам с отдыха пара поделилась на своих страницах в Instagram.

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Кухар и Стоянов отдыхают на курорте в США

Вместо жаркой Калифорнии звездная пара выбрала снежный курорт Ливенворт в Вашингтоне, где уже царит настоящая рождественская сказка. Там Екатерина и Александр не только развлекались в снегу, но и попробовали катания на сноумобилях. По словам Кухар, это было "незабываемое путешествие".

кухар и стоянов в снегу

"Говорят, что в декабре у Деда Мороза нет конкурентов, но в этом заснеженном Ливенворте Снегурочка без сомнений выбрала меня! Одна из причин, почему я ждал поездку в Америку, - это сноумобили и настоящая зима в Вашингтоне! Надеюсь, мы и в Киев привезем немного снега, но лучше столько же!", - поделился своими впечатлениями от отдыха Стоянов.

кухар на курорте в сша

кухар и стоянов уехали в америку

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Екатерина Кухар Александр Стоянов
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