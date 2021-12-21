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Куча фекалий вместо камней: англичанка прославилась очень неудачной татуировкой

Шоу-бизнес
22 декабря 05:30
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Она уже не знает, что делать с тату
Куча фекалий вместо камней: англичанка прославилась очень неудачной татуировкой

В сети завирусилась фотография очень неудачной татуировки, которую сделала себе жительница Англии. Она планировала набить себе на ноге груду камней, но интернет-пользователям результат напомнил фекалии - теперь девушка не знает, что делать со своей перманентной неудачей.

Как сообщает DailyStar, девушка выложила снимок тату на своей странице в Facebook, но такой отрицательной реакции от подписчиков не ожидала. По ее задумке, татуировка должна была символизировать пирамиду из камней - как в Стоунхендже. В прошлом подобные пирамидки служили паломникам дорожными указателями.

Каменная пирамидка

Вот только вместо глубокого смысла и символизма пользователи увидели в картинке большую груду фекалий.

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Вирусная татуировка

"Может ли кто-нибудь сказать тому, кто произвел эту кучу фекалий, что он должен есть больше клетчатки?", "Моя собака однажды так накакала!", "Надеюсь, вы больше не обратитесь к этому тату-мастеру", "Это напоминает мне одну странную секс-игрушку" – поиздевались над фотографией пользователи.

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Автор публикации
Игорь Гришин
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