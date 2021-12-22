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"Хотел меня изуродовать": еще одна девушка обвинила Мистера Бига в домогательствах

Шоу-бизнес
22 декабря 17:51
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Она даже подавала на актера в суд
"Хотел меня изуродовать": еще одна девушка обвинила Мистера Бига в домогательствах

Экс-девушка актера Криса Нота модель Беверли Джонсон призналась, что подала на него в суд еще в 1995 году. Тогда она заявила, что актер избил ее и угрожал ей и ее семье.

Об этом сообщило издание Page Six. По их данным, Джонсон обвинила звезду сериала "Секс в большом городе" в том, что он бил ее кулаками "по лицу, груди, ребрам и другим частям тела".

Крис Нот и Беверли Джонсон

Из-за этого женщине понадобилась медицинская помощь, но Нот на этом не остановился. "27 июля 1995 года он звонил около 25 раз, угрожая убить меня и изуродовать, а также убить собаку", – заявила Джонсон.

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Судебное заседание закончилось победой модели – судья выдал судебный запрет, согласно которому Джонсон и Нот не могли приближаться друг к другу, семьям, домам и местам работы на расстояние ближе 450 метров, а также звонить и пытаться вступить в контакт. Кроме того, бывшие возлюбленные договорились "не нарушать покой друг друга".

Дата истечения срока действия запрета в документах указана не была. Отметим, что в штате Калифорния подобные соглашения заключаются в среднем на 3-5 лет. Но при этом в протоколе указано, что дело было закрыто 26 мая 2017 года.

Секс-скандал с Крисом Нотом

Напомним, что Криса Нота обвинили в сексуальном насилии и домогательстве. Сначала такое заявление сделали две женщины, которые утверждают, что актер совершил первое преступление в 2004 году, а второе – в 2015.

Позднее к обвинениям присоединилась известная актриса Зои Листер-Джонс. А недавно еще одна жертва рассказала, что актер пытался ее изнасиловать в 2010 году.

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Автор публикации
Игорь Гришин
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